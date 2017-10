Friedrichshafen Ein beliebter Treffpunkt für Vierteleschlotzer

Gute Stimmung und reger Besucherzuspruch haben beim Friedrichshafener "Weinfest am Schloss" geherrscht.

Viele nette Gespräche, prima Stimmung und dazu das eine oder andere gute Tröpfchen Wein: Das "Weinfest am Schloss", zu dem das Haus Württemberg dieses Jahr zum vierten Mal eingeladen hat, ist am Tag der Deutschen Einheit längst zu einer schönen Tradition geworden. Und auch das anfangs noch launische Wetter wurde im Verlauf des Tages immer besser.

Für musikalische Unterhaltung – durch den Fanfarenzug Graf-Zeppelin, die Dixie-Gruppe Hallodrian Jazzband und durch die Band Zydeco Annie & Swamp Cats, die am Nachmittag sogar den "Spirit of New Orleans" an den See brachte – war sowieso bestens gesorgt. Friedrich Herzog von Württemberg hieß eine Vielzahl von Besuchern und Gästen willkommen. Die Bewirtung übernahmen wie bisher auch Mitglieder des Häfler Elferrats.

"Wir haben bereits 95 Prozent der Weinernte eingefahren. Die Trauben waren früh reif und haben trotz des schlechten Frühjahrswetters eine gute Qualität", machte Herzog Friedrich schon mal Lust auf den Jahrgang 2017. Dennoch ist man auch in den Weinbergen des Hauses Württemberg von Frostschäden nicht verschont geblieben. Die Ernteeinbußen liegen je nach Rebsorte zwischen 20 und 40 Prozent, hieß es. Zur Freude aller Besucher wurde das erste Fass Wein wiederum gratis zum Ausschank gebracht – in diesem Jahr ein Cuvée aus Trollinger, Lemberger und Cabernet Sauvignon, wie Andrea Ritz verriet, sie ist württembergische Weinkönigin 2016/17 und Mitarbeiterin des Hauses Württemberg.