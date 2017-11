Friedrichshafen Ein Rad wie ein fahrender Liegestuhl

Steffen Kanon entwickelt im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit ein besonderes Tandem Die Fahrer sitzen auf dem von ihm konstruierten und gebauten Rad Rücken an Rücken.

Friedrichshafen – Schick schaut es aus – ausgesprochen innovativ. Ein echter Hingucker eben. Auch wenn man als Laie zunächst nicht erkennen kann, wo vorne und hinten ist – und in welche Richtung die Reise eigentlich gehen soll. Die Rede ist vom "knickgelenkten Rücken-an-Rücken-Liegetandem", das Steffen Kanon im Rahmen seiner Bachelor-Arbeit konstruiert, eigenhändig mit Säge, Schweißgerät und Feile im Keller gebaut und montiert hat. Ein Liegerad für zwei Personen, das eine spezielle Besonderheit aufweist: Die beiden Fahrer haben nicht die gleiche Blickrichtung, sondern liegen Rücken an Rücken, treten dank sich am Hinterrad kreuzender Kette jeweils nach vorne – und verfügen über voneinander unabhängige Kettenschaltungen mit 27 Gängen. Gebremst wird natürlich nur vom richtungsgebenden Vordermann.

Dass er schon seit Jahren ein Faible für Liegeräder hat, daraus macht Steffen Kanon kein Hehl – nicht weniger als fünf nennt er mittlerweile sein Eigen. Bei der Firma "Hase Bikes" in Dortmund absolvierte er sein Praxissemester, holte sich dort auch die entsprechenden Anregungen. "Wie ein fahrender Liegestuhl. Einfach ein tolles Gefühl", beschreibt er die Fahrt auf dem von ihm entwickelten Rad.

"Im Vergleich zu standardmäßigen Zweier-Liegerädern verfügt es über die gleiche Ergonomie für beide Fahrer Die Positionen der Tretlager und Sitze sind symmetrisch – das ist ein klarer Vorteil, lässt entspanntes Sitzen zu und man braucht weniger Kraft", sagt der 29-jährige Häfler, der im vergangenen Sommer sein Ingenieurstudium der Fahrzeugtechnik an der Hochschule Ravensburg/Weingarten abgeschlossen hat. "Hinzu kommt, dass der Vordermann mit den Beinen – also freihändig – lenken kann. Das ist ebenfalls sehr komfortabel", fügt er hinzu. Auch in punkto Radabstand hat Steffen Kanon erfolgreich getüftelt, sodass ein vergleichsweise kleiner Wendekreis von etwa sechs Metern ermöglicht wurde. An Materialien kommen auch Edelstahl und glasfaserverstärkter Kunststoff zum Einsatz. Das Gesamtgewicht des Tandems liegt bei 28 Kilogramm.

Wenn man mit diesem Rad unterwegs ist, dann genießt man bei allen Beobachtern große Aufmerksamkeit – soviel ist klar. "Viele Leute rätseln und fragen sich, ob man auch in die andere Richtung fahren kann", sagt der Häfler lachend und räumt ein, dass es natürlich schon eine gewisse Übung brauche, um mit seinem Zweirad gefahrlos und sicher unterwegs zu sein. Gerne fährt er zusammen mit seiner Freundin Jutta Walter zum Beispiel in Richtung Eriskircher Ried und Langenargen. Da werden auch schon mal 30 Stundenkilometer locker erreicht.

"Im Grunde steckt keine großartige Technologie dahinter", gibt sich Steffen Kanon sehr bescheiden. "Ich habe das Rad so konstruiert, dass es mit einfachen Mitteln nachbaubar ist." Alles gut und recht. Was aber, wenn man mal keinen Mitfahrer zur Verfügung hat? Dann wird aus Steffen Kanons Liegetandem in wenigen Minuten ein Einer-Liegerad. Ein raffinierter Steckmechanismus macht's möglich. Allzeit gute Fahrt – kann man da nur wünschen.

Zur Person

Steffen Kanon ist in Tettnang geboren und in Bermatingen aufgewachsen. Nach dem Werkrealabschluss an der Bodenseeschule lernte er Industriemechaniker bei ZF. Später bildete er sich berufsbegleitend zum Techniker weiter. Nach einem halbjährigen Work-and-Travel-Aufenthalt in Kanada begann er sein Ingenieurstudium der Fahrzeugtechnik an der Hochschule Ravensburg/Weingarten, das er im vergangenen Sommer mit dem Bachelor abschloss. Im Januar 2018 wird er eine Stelle im Bereich Sondermaschinenbau antreten. Der 29-Jährige wohnt in Friedrichshafen. (ght)