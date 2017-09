Thomas Frings liest im Haus der kirchlichen Dienste aus seinem Buch "Aus, Amen, Ende? – So kann ich nicht mehr Pfarrer sein”. Darin fordert er Veränderungen bei der Kirche und bei den Gemeindemitgliedern.

„Hättest du geheiratet, wäre es für alle leichter. Der Zölibat und der Bischof wären schuld und wir könnten weitermachen wie bisher. Dass du aber als Pfarrer aufhörst, um Priester bleiben zu können, das stellt uns alle vor eine Frage – die Hauptamtlichen und die Gemeinden!” So brachte ein Freund und Kollege des Priesters Thomas Frings das Problem dessen Ausscheidens aus dem aktiven Pfarrdienst prägnant auf den Punkt. Frings hatte im Februar 2016 seinen Dienst als Pfarrer niedergelegt und sich für ein Sabbatjahr in ein Kloster zurückgezogen. Die an seine damalige Münsteraner Gemeinde „Heilig Kreuz” gerichtete Erklärung „Kurskorrektur” fand über deren Grenzen hinaus bundesweit Beachtung.

Derzeit ist Frings auf Lesereise. Sein Vortrag am Freitag lockte viele interesssierte Besucher ins Haus der kirchlichen Dienste in Friedrichshafen.

In seinem im Februar 2017 erschienenen Buch „Aus, Amen, Ende? – So kann ich nicht mehr Pfarrer sein” beschreibt Frings den Ist-Zustand in der katholischen Kirche und bietet einen Lösungsvorschlag. „Lasst uns mal eine Gemeinde gründen, die nicht vom Priester her denkt! Jeder darf mitmachen, ob getauft oder ungetauft”, fordert Frings seine Zuhörer auf. Eine Gemeinde, die anders ist und dennoch fest auf den Eckpfeilern des katholischen Glaubens ruht. Frings lädt ein umzudenken, ohne jedoch die Inhalte aufzugeben. „Wir stöhnen nicht unter dem Evangelium, sondern unter der Tradition.” Frings ermuntert, gewohnte Pfade zu verlassen und neue Wege auszuprobieren. „Ich bin immer noch richtig gern Priester”, sagt Frings und fasst damit in Worte, was er den gesamten Abend über ausstrahlt.

Erfrischend lebendig, ernsthaft und humorvoll zugleich, aber vor allem glaubhaft gibt er Einblicke in seinen Werdegang und Alltag als Pfarrer. 1987 im Bistum Münster zum Priester geweiht, folgten Dienste als Kaplan, Pfarrverwalter und Pfarrer. Er arbeitete in Gemeinden, die kurz vor der Fusionierung mit anderen standen oder aus der Fusion mehrerer Gemeinden hervorgegangen waren. „Egal wo du warst, du warst immer der Vorletzte oder Letzte”, sagt Frings. Pfarrstellenstreichungen sind die Konsequenz stetig sinkender Zahlen bei den Priesteramtskandidaten und Kirchenmitgliedern. In seiner letzten Gemeinde besuchten nur zwischen 2,8 Prozent und 4 Prozent der 10 000 Kirchenmitglieder den Gottesdienst. Von zwei Messkirchen wurde eine geschlossen und von vier Messen zwei gestrichen. „Solange ich dabei bin, strampeln wir – Hauptamtliche und Ehrenamtliche – uns ab.”

Alle Versuche, etwas zu ändern können den zunehmenden Bedeutungsverlust von Kirche, Glaube und Glaubenswissen nicht aufhalten. Frings legt seinen Finger direkt auf die Wunde und fordert zu einem Perspektivwechsel auf. Was als Kirchenkrise wahrgenommen wird, entlarvt er als Glaubenskrise. Wie können Kindergärten ein Lernort des Glaubens sein, wenn Erzieherinnen selbst nur noch wenig oder gar nichts anfangen mit Kirche und Glauben? Dass Kirche nach wie vor positiv besetzt ist, zeigt das Interesse von Eltern an der Erstkommunion ihrer Kinder, mit deren Vorbereitung darauf sie jedoch oft Werte- statt Glaubensvermittlung verbinden. Einer Zufriedenheitsstudie zufolge erwarten die meisten Befragten von Kirche „mehr Service”. Der äußere Ritus wird gewünscht, nicht aber der Inhalt. Frings' Konsequenz: „Ich war nicht mehr bereit, Kinder auf die Erstkommunion vorzubereiten”. Er provoziert und fordert dazu auf, die Probleme der Volkskirche offen und ehrlich anzusprechen, anstatt sie schönzureden. Frings ist immer in Interaktion mit dem Publikum. Sein Vortrag mündet in eine lebhafte und offene Diskussion mit ehrlichen, kritischen und auch provokanten Fragen. Konsens besteht in der Notwendigkeit, Kirche mehr von unten her zu denken und in der Tatsache, dass „es nicht so weitergehen wird wie bisher.”