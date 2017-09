Friedrichshafen Ein Geburtstagskind von 105 Jahren feiert Jubiläum

Vor 25 Jahren wurde der Jachthafen des Württembergischen Jachtclubs erweitert und erneuert.

Die Damen haben sich hübsch gemacht für das Geburtstagskind: bunte Flaggen wehen von den Decks der Yachten bis hoch oben an den Masten. Dazu bringt der Fanfarenzug Graf Zeppelin ein Ständchen. Der Hafen des Württembergischen Yacht Clubs (WYC) feiert sein 25. Jubiläum. "Es ist schon etwas speziell, einen 25. Geburtstag zu feiern, wenn das Geburtstagskind schon 105 Jahre alt ist", sagt WYC-Präsident Oswald Freivogel. Gebaut wurde der Hafen 1912 auf Anregung des letzten württembergischen Königs Wilhelm II. Aber Ende der siebziger Jahre wurde er zu klein. "Es folgten 15 Jahre Planung, Diskussionen und Frust, bis im November 1991 endlich die Baufreigabe für die Erweiterung des Hafens erteilt wurde", sagt Freivogel. Dann sei es schnell gegangen. Schon am 21. Mai 1992 konnte der neue, moderne Hafen eingeweiht werden. Die nächsten Herausforderungen stehen bereits an: der Hafen braucht komplett neue Elektroanlagen. "Wir werden hier 20 Kilometer Kabel verlegen", sagt Freivogel. Auch bei der Neugestaltung des Uferparks werde der Verein als sachverständiger Berater mitwirken.

"Der Hafen ist ein wesentlicher Bestandteil der Stadt und wird auch ein wesentlicher Teil des neuen Uferparks sein", sagt Bürgermeister Stefan Köhler. Er lädt alle Gäste ein, Ende September zur Vorstellung der vorliegenden vier Entwürfe zu kommen und sich am Workshopverfahren zu beteiligen. Den Verein lobt er vor allem für seine engagierte Jugendarbeit. Die betont auch Friedrich Herzog von Württemberg in seinem Grußwort: Bei der Erweiterung des Hafens seien 5,3 Millionen D-Mark in die Zukunft investiert worden – und das habe sich gelohnt.

"Der WYC ist für die Jugend attraktiv, die Tradition und die Begeisterung für das Segeln werden hier weitergegeben", sagt er. Wie zum Beweis stehen als Dekoration zwischen Stehtischen und Pavillons "Optimisten", die kleinsten Segelboote. Die Segeljugend hat am frühen Morgen aufgebaut und reicht jetzt Sekt zum Anstoßen. Danach gibt es Weißwürste, Pizza und Kuchen zu entspanntem Dixie-Jazz.

Schon die Einweihungsfeier von 1992 war für die Jungen ein Erlebnis. "Es war ein Super-Fest, ich fand es toll", sagt Franzi Wensel, die damals 15 Jahre alt war. Heute trainiert sie Jugendliche auf 420ern. "Es war fantastisch," sagt auch Ehrenpräsident Eckart Diesch. "Allerdings hatte der See so wenig Wasser, dass gar nicht alle Boote in den Hafen einfahren konnten." In diesem Jahr gibt es Wasser genug: mittags starten die Yachten zum Absegeln auf den See.