Friedrichshafen Ein Abend voller Livemusik von Swing bis Rock für den guten Zweck

Unter dem Motto "FN Kultmix" hat es am Karsamstag im Friedrichshafener Theater Atrium reichlich Livemusik gegeben. Alle Musiker sind gratis aufgetreten, der Erlös geht an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Memmingen.

"FN Kultmix" heißt es am Karsamstag im Theater Atrium in Friedrichshafen. Das bedeutet eine geballte Ladung Livemusik mit Organisator Alp Aytacer und seinen Freunden. Mal rockig, mal soft, aber immer erstklassig und ganz nah am Publikum, heizen die unterschiedlichen Bands aus Friedrichshafen und Umgebung in immer wieder wechselnder Besetzung den Zuhörern ein.

Vom groovigen "Happy" von Pharrell Williams geht es Bei Guido und Nadine über "Krieger des Lichts" bis hin zum Headbanger "Highway to Hell" (AD/DC). Gudio und Nadine geben damit die Bandbreite vor, die den ganzen Abend über anhält und für beste Stimmung sorgt. Fast immer steht Organisator und Gitarrenlehrer Alp Aytacer mit unterschiedlichen Formationen auf der Bühne. Acht bis neun Musiker und Sängerinnen seiner Band "Soundsite" rocken das intime Theater Atrium. Dabei gibt es ein Wiederhören mit Hits wie "Whats up" von den "4 non Blondes", "Ironic" von Alanis Morissette und "Shape of you" von Ed Sheeran.

Immer mehr Leute strömen in das kleine Atrium, sodass ein bequemer Stehplatz fast schon Luxus ist. Dies tut der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch – im Gegenteil. Mit Rock der "Rolling Stones" über Country bis Blues-Rock gehört die Bühne der Band "About Time" aus Friedrichshafen. Nadine im Doppelpack überzeugt mit "Proud Mary" und "Simply the best". Beide haben den Blues in der Stimme, trumpfen aber auch als echte Rockröhren auf.

Fast nahtlos geht ein 15- bis 20-minütiger Act in den nächsten über. Die Musiker wechseln höchst unkompliziert vom Mikrofon zur Gitarre und wieder zurück. Dabei überträgt sich ihre gute Laune auf das Publikum. Ruhig aber nicht weniger gut wird es bei Georg und Ivana, die hautnah mit den Stücken "Autumn Leaves" und "Soulmate" überzeugen. Den Abschluss macht das "Guttenberger Trio" rund um Bobby Guttenberger mit Gipsy-Jazz auf hohem Niveau. Ihnen gelingt vor allem ihre unaufgeregte Version des "Minor Swing". Gespielt haben übrigens alle Musiker umsonst.