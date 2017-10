Die Unternehmerin hat eine Textilfirma gegründet und beschäftigt Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt keine Chance mehr bekamen. Ihr Auftritt in der Buchhandlung "RavensBuch" regte an, die Prioritäten im Leben neu zu setzen.

"Hallo, ich bin Sina, 39 Jahre alt oder jung und Mutter eines zwölfjährigen Sohnes, der jetzt gerade so richtig in die Pubertät rutscht." Die Frau, die sich dem etwa sechzigköpfigen Publikum bei "RavensBuch" mit diesen Worten und alle Anwesenden konsequent duzend am Montagabend vorstellte, heißt mit vollem Namen Sina Trinkwalder und hatte nicht nur ihr neuestes Buch "Im nächsten Leben ist es zu spät" im Gepäck. Der Untertitel lautet "Ärmel hochkrempeln, Probleme lösen, glücklich sein" und vor allem Letzteres ist die neue Komponente in der außergewöhnlichen Karriere der Powerfrau aus Augsburg. Die eingangs zitierten Worte, die auf unzählige weitere Mütter zutreffen, waren nicht die ersten, mit denen "Sina" sich an die Zuhörer wandte.

En passant erwähnte sie einige der zahlreichen Preise, die sie für ihr soziales, radikal ökologisches und regionales Engagement als Unternehmerin erhalten hat. Darunter der Social Entrepreneur der Nachhaltigkeit und das Bundesverdienstkreuz. Die Einladung zum Dinner anlässlich der diesjährigen Verleihung des Alternativen Nobelpreises sei versehentlich beinahe im Papierkorb gelandet, weil er mit der Weihnachtsfeier ihres Unternehmens "Manomama" kollidierte. "So stellt man sich in einer Leistungsgesellschaft vor", leitete sie alsdann über zur alternativen Vorstellung und zu einem Abriss ihrer bisherigen Karriere. Erste journalistische Jobs mit 13, Auszug aus dem Elternhaus mit 15, knapp bestandenes Abi mit 19. Danach abgebrochene Studiengänge – "was studiert man, wenn man nicht weiß, was studieren? – Richtig! BWL!" Gleichzeitig erfolgreicher Aufbau der eigenen Werbeagentur, denn als Unternehmerin brauche es nur die vier Grundrechenarten und das Wissen um Farben, insbesondere die schwarze Null.

Sie habe den Erfolg gar nicht verhindern können – und: "ich war so unsagbar wichtig". Die Begegnung mit einem Obdachlosen habe ihr dann schlagartig die Sinnlosigkeit dieses Tuns vor Augen geführt, denn allein die Relevanz für die Zukunft dürfe Maßstab sein und nicht, jemandem den vierten Rasenmäher, den "Rolls Royce des kleinen Mannes", aufschwätzen. Also gründete sie "Manomama", eine "Firma, die für andere da ist" und die inzwischen 150 Menschen einen sicheren Arbeitsplatz bietet, die im ersten Arbeitsmarkt keine Chance hatten.

Das soziale Textilunternehmen hat nicht den Profit, sondern die Menschen im Blick. "Und schon wieder Karriere!" – sie habe es gar nicht verhindern können. Aber "oben ist wie unten, nur andersrum". Diese Erkenntnis sozialer Einsamkeit und die Feststellung, fett geworden zu sein, sowie ein Erlebnis in der Krankenhausnotaufnahme hätten erneut eine Wende eingeleitet. "'Sina' heißen Katzen. Die haben sieben Leben. Du hast nur eines", habe die Bettnachbarin gesagt. Auf der Suche nach sich selbst habe sie gelernt, auf ihre innere Stimme zu hören und sich ihren tatsächlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu stellen. Sie sei nicht kreativ, aber eine Optimiererin. Und für ihre Gesundheit sei nicht das Frühstück wichtig, sondern täglich 18 bis 20 Tassen Kaffee.

Eine Stunde referierte und las Sina Trinkwalder wortstark und unterhaltsam aus ihrem Leben und ihrem Buch. Anschließend stellte sie sich den Fragen des Publikums und der beiden ZU-Studierenden Katja Fischer und Felix-Alexander Schneider, die von "RavensBuch" als Moderatoren eingeladen worden waren. Eine Gelegenheit, auch ihr neues Projekt "Brichbag" vorzustellen – Rucksäcke für Obdachlose, sowie, den Unterschied zwischen positivem Denken und Optimismus zu erläutern. Vertrauen preist Sina Trinkwalder als gegenseitiges Geschenk und Vorurteile entlarvt sie als evolutionsbiologischen Zeitvorteil ohne weitere Tauglichkeit. Glückskekse lese sie nicht mehr, weil sie sie nicht mehr brauche. Und mit kritischen Fragen nach Eigenlob halte sie es mit einer Redensart: "Was juckt's die Eiche, wenn die Sau sich an ihr reibt?"