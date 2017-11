Friedrichshafen Durchfahrt-Verbot für Friedrichstraße

Das Verkehrskonzept der Zukunft für die Stadt Friedrichshafen war Thema im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. Im Sommer 2018 soll der Gemeinderat das Maßnahmen-Paket beschließen.

Mit einem Durchfahrt-Verbot für die Friedrichstraße soll diese zentrale Straße der Stadt beruhigt werden. Eine solche Regelung ist Inhalt eines Verkehrskonzeptes, das nach den Planungen der Verwaltung im Sommer 2018 vom Gemeinderat beschlossen werden soll. Ziel ist es, die Belastung der Straßen der Innenstadt deutlich zu verringern.

Doch die während der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend präsentierten Ideen gehen den Grünen nicht weit genug. Das Konzept berge wenig Visionäres, kritisierte Regine Ankermann. Und ihr Fraktionskollege Gerhard Leiprecht verlangte, dass die Experten mehr harte Maßnahmen in den Fokus nehmen. Zu diesen zählte Leiprecht beispielsweise ein deutliches Anheben der Parkgebühren. Ferner kann er sich vorstellen, dass in einem Umkreis von anderthalb Kilometern um die großen Häfler Firmen in den Wohnstraßen nur noch für Anwohner das Parken ihrer Fahrzeuge erlaubt ist. Mit diesen Vorschlägen hatte Leiprecht Baubürgermeister Stefan Köhler gegen sich aufgebracht. Dieser sagte, dass er nicht verstehe, warum solche Vorschläge jetzt erst auf den Tisch kommen würden. In der Projektgruppe, die sich seit gut zwei Jahren mit dem Verkehrskonzept auseinandersetze, würden auch Vertreter des Gemeinderats mitwirken, sagte Köhler, sichtlich aufgebracht. Höhere Parkgebühren werde er auf keinen Fall mittragen. Ein solcher Vorschlag sei so weitreichend, dieser müsse seiner Ansicht nach im Gemeinderat besprochen werden. Gemeinderätin Mirjam Hornung (CDU) fand dann die Kompromissformel: In der nächsten Sitzung der Projektgruppe werden die von der Stadt beauftragten Experten auch Vorschläge zu harten Maßnahmen machen.

Dies fand die breite Zustimmung im Ausschuss. Gerhard Leiprecht verzichtete deshalb auch auf seinen ursprünglichen Plan, die Interessen der Grünen in einen förmlichen Antrag zu kleiden. Was das Umsetzen des Verkehrskonzeptes anlangt, sagte Diplom-Ingenieur Ulrich Noßwitz, "die Bevölkerung muss die Entwicklung mittragen". Ein Abbau von Parkplätzen würde einen Riesenaufschrei auslösen, der das ganze Konzept gefährde.

Offensichtlich gibt es unter Häfler Geschäftsleute Bedenken gegen Ideen aus dem Verkehrskonzept. Gemeinderat Daniel Oberschelp (CDU) zitierte aus einem anonymen Schreiben, das an ihn gerichtet worden war. Die Autoren des Briefs befürchteten, so Oberschelp, dass die Altstadt künftig nicht mehr erreichbar sei. Solche Ängste müssten ernst genommen werden, denn es gelte die Altstadt am Leben zu erhalten. Baubürgermeister Stefan Köhler konterte mit dem Hinweis darauf, dass die Stadt zurzeit an einem Parkleitsystem arbeite. Grundsätzlich verglich Bürgermeister Köhler die möglichen Befürchtungen mit der einstigen Kritik an Fußgängerzonen. Diese hätten aber ganz im Gegenteil mehr Menschen in die Städte gebracht.

Blick ins Jahr 2030

Im Auftrag der Stadt wurde ein Verkehrsmodell erstellt, das das Jahr 2030 in den Blick nimmt. Darin sind neben der Entwicklung des Verkehrs auch die städtische Siedlungsentwicklung eingeflossen. Für die Prognose wurde ein Straßennetz zugrunde gelegt, das die neue Westumgehung der B 31-neu, die geplante B 30-neu aus Richtung Meckenbeuren, die mögliche Ortsumfahrung von Schnetzenhausen und die nicht kommende Umfahrung Klufterns beinhaltet. (dim)