Tettnang/Friedrichshafen Drei Jahre Haft für Gewalt im Obdachlosenheim

Zu drei Jahren Freiheitsstrafe wurde gestern ein 26-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vor dem Amtsgericht Tettnang verurteilt. Er hat im Januar 2017 einen damals 75-Jährigen im Friedrichshafener Obdachlosenheim bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ein halbes Jahr später am selben Ort einen weiteren, damals 69-jährigen Mann mit einer vollen Konservendose ins Gesicht geschlagen.

"Ich lag auf dem Boden und er würgte mich. Das Licht ging sehr schnell aus und es hat nur noch geflimmert", erinnert sich der Geschädigte, der unter Asthma leidet. Außerdem habe es unter den Worten "du Teufel, du Teufel" Tritte von dem unter erheblichem Alkoholeinfluss stehenden Angeklagten gehagelt. Seinem Opfer sei klar gewesen, dass von den Mitbewohnern im Haus keine Hilfe zu erwarten war. "Ja, ich hatte Todesangst", sagte er auf Nachfrage von Richter Max Märkle. Wie lang er ohne Bewusstsein war, konnte er nicht sagen. "Es war wohl nur eine kurze Zeit."

Zur Gewalt gegen die Mitbewohner in dem von einem Zeugen als Rentneretage bezeichneten Bereich des Obdachlosenheims sei es wegen Kleinigkeiten gekommen. So konnte sich der zweite Geschädigte nicht erinnern, was der konkrete Anlass für den Schlag mit der Konservendose war. "Er spazierte oft nackt auf dem Gang, um zu provozieren", sagte er im Zeugenstand. Oft habe der Angeklagte die Mitbewohner provoziert, so dass er auf ihre Reaktion mit den Fäusten antworten konnte. Regelmäßig habe er randaliert, Gegenstände kaputt gemacht und sein Zimmer verwüstet. "Wir vermuteten eine gespaltene Persönlichkeit", so der Zeuge.

Dies konnte Sachverständiger Urban Hansen vom ZfP Weissenau in Friedrichshafen nicht bestätigen. Durch einige kurze Aufenthalte des Angeklagten seit 2006 in der Psychiatrie weiß er, dass Alkohol und Drogen bei ihm schon früh eine Rolle spielten. "Wieder ausgenüchtert, war er aber schnell beruhigt und es gab keine Rechtsgrundlage, um ihn in Behandlung zu behalten", berichtete Hansen. Immer wieder sei jedoch versucht worden, ihn für eine freiwillige Behandlung zu motivieren. Bei den Gesprächen in Haft – seit September 2017 sitzt der Angeklagte in der Justizvollzugsanstalt Hinzistobel ein – habe er sich zunehmend bodenständig und einsichtig gezeigt. Aufgrund der schwierigen Kindheit und Jugend – beide Elternteile waren schwer alkoholabhängig und verstarben als der Angeklagte zwölf beziehungsweise 14 Jahre alt war – bescheinigte Hansen eine dissoziale Persönlichkeitsstörung. "Es gibt aber keine dauerhaften psychotischen Zustände." Aktuell schätze er das Gewaltrisiko als relativ hoch ein.

Staatsanwalt Peter Wizemann forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten für den Angeklagten, der sich nicht zu den Tatvorwürfen äußerte. Sein Anwalt Hubert Mangold plädierte auf verminderte Schuldfähigkeit und hielt acht Monate Haft für angemessen. Richter Märkle und seine beiden Schöffen verhängten eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, auch weil der Angeklagte bereits vorbestraft war und zur Tatzeit unter Bewährung stand. "Sein gewürgtes Opfer hatte Todesangst und es war nur ein Zufall, ob der Tod eintritt oder nicht", begründete der Richter. Die Kosten des Verfahrens trägt der Angeklagte.