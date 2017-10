Friedrichshafen Drei Entwürfe für das Schöllhorn-Gelände im Rennen

Die Sieger des Architekten-Wettbewerbs stehen fest – Bauunternehmer August Junker entscheidet bis Ende November, welcher Entwurf realisiert werden soll.

Viel Streit gab es in der Stadt um den Abriss des ehemaligen Hotels Schöllhorn und der Zukunft der daneben liegenden ehemaligen Stadtkasse an der Friedrichstraße. Es ging um die Frage, ob die beiden Gebäude erhaltenswert seien, ob die Stadt den Erhalt forcieren könne und ob die alte Bausubstanz erhalten bleiben solle. Wie alle wissen, nützten weder die Proteste der Gruppe "Friedrichshafen 2030" etwas, noch eine Online-Petition, die 534 Personen, darunter 346 Häfler unterzeichneten. Am 7. April 2017 begannen die Abrissarbeiten an dem 1811 erbauten Schöllhorn, seither klafft eine Lücke in der Friedrichstraße. Auch die alte Stadtkasse wird nur noch wenige Monate stehen, wohl im Januar wird auch dieses Gebäude abgerissen.

1. Preis: Rogg Architekten

Die Jury befand den Entwurf des Architekten Andreas Rogg aus Konstanz als "den prägnantesten und originellsten". Anordnung der Gebäude Rogg entwarf insgesamt drei Gebäude mit teilweise abgeschrägten Wänden. Es ist der einzige Entwurf, der auf der Rückseite nicht zu sehr in die Länge geht und die rückwärtigen Nebengebäude verschattet. Das Vorder- und Hinterhaus auf dem ehemaligen Gelände der heutigen Stadtkasse sind mit einem Innenhof verbunden.

Innenhof Der Entwurf sieht einen Innenhof vor, der das abfallende Gelände berücksichtigt und von Fachpreisrichter Andreas Haack als "sehr charmant" bezeichnet wurde.

Tiefgarage Vorgesehen ist eine zweispurige Einfahrt in die Tiefgarage von der Seite des Gebäudes aus.

Wohnungen Laut Bewertung der Jury sind die Grundrisse "einfach, aber gut gelöst".

Beurteilung Insgesamt ist das der Entwurf, der sowohl der Jury als auch der Stadt und dem Technischen Ausschuss am besten gefällt. Die Jury befand den Entwurf des Architekten Andreas Rogg aus Konstanz als "den prägnantesten und originellsten".

Am Donnerstag stellte Eigentümer August Junker, der beide Objekte von der Stadt gekauft hatte, nun das Ergebnis des Architektenwettbewerbs vor. Dieser Wettbewerb war eine der Voraussetzungen der Stadt beim Erwerb gewesen. Insgesamt hatten sich acht Architekturbüros aus der Region an der Ausschreibung beteiligt, wie Junker betonte. Alle Büros stammten aus Konstanz, Friedrichshafen oder Ravensburg. Als Fachpreisrichter war Architekt Andreas Haack aus Aulendorf in der Jury, der bei dem Pressetermin in der alten Stadtkasse die drei Siegerentwürfe präsentierte. Haack erläuterte das Vorgehen der Jury. Bei einem ersten Termin wurden alle eingereichten Entwürfe ausführlich diskutiert und bewertet. Nach zwei Wertungsrundgängen blieben am Ende vier Entwürfe in der engeren Wahl. "Dann haben wir lange diskutiert, abgewogen und überlegt, bis schließlich nur noch drei übrig blieben", erklärt der Architekt.

2. Preis: Kienzle, Vögele, Blasberg

Der Entwurf des Architektur-Büros Kienzle, Vögele, Blasberg aus Friedrichshafen belegte den zweiten Platz. Anordnung der Gebäude Dieser Entwurf sieht zwei Gebäude vor, ein längliches (auf dem heutigen Stadtkassengelände) und ein quadratisches. "Hier haben wir eine klassische Architektur mit vier Vollgeschossen und einem Penthouse-Geschoss", erläuterte Haack. Als negativ wurde beurteilt, dass das linke Gebäude zu weit auf die rückwärtige Fläche hinaus geht.

Innenhof Die Eingänge zu beiden Häusern sind vom begrünten Innenhof aus geplant.

Tiefgarage Als eher schwierig wurde die vorgesehene Zufahrt zur Tiefgarage angesehen, die direkt von der Straße und nur einspurig geplant ist. Zudem sei die Tiefgarage "schlecht organisiert", so die Jury.

Wohnungen Viele Wohnungen verfügen über einen Seeblick.

Beurteilung Dieser Entwurf besticht durch die Klarheit. Der Abstand von fünf Metern zwischen den beiden Gebäuden wird als eng eingestuft. Der Entwurf des Architektur-Büros Kienzle, Vögele, Blasberg aus Friedrichshafen belegte den zweiten Platz.

Auch Baubürgermeister Stefan Köhler war als Sachpreisrichter Mitglied der Jury und war an der Auswahl beteiligt. "Wir hatten ja verschiedene Vorgaben gemacht, die erfüllt werden mussten", erklärte Köhler. "Zum einen war vorgesehen, preisgebundenen Wohnraum zu schaffen, zudem war eine gemeinsame Tiefgarage für beide Häuser Pflicht und eine Gasse zwischen den Häusern war ebenso wie eine Lochfassade Voraussetzung", erläuterte Köhler. August Junker erklärte, dass er sich nun ausführlich mit den Entwürfen auseinandersetzen werde. "Es gilt nun zu prüfen, wie die Ausführungsdetails aussehen, welche Baumaterialien verwendet werden und nicht zuletzt wird es um die Kosten gehen", so Junker. Da er derjenige sei, der bezahlen werde, sei auch er derjenige, der sich letztlich für einen der drei Siegerentwürfe entscheide.

3. Preis: Prinz Architekten

Den dritten Platz erhielt die Ausarbeitung des Architekturbüros Prinz aus Ravensburg. Anordnung der Gebäude Dieser Entwurf sieht einen U-förmigen Gebäudekomplex vor. Trotzdem sieht es von der Friedrichstraße so aus, als stünden dort zwei Häuser. Dies gelingt durch einen Rücksprung in der Fassade. Insgesamt ist dieser Entwurf von den übergroßen Fensterfronten dominiert, die aber als Lochfassade gelten. Auch in diesem Fall wird bemängelt, dass das Gebäude insgesamt zu sehr auf die rückwärtige Fläche hinaus geht.

Innenhof Die Eingänge zu beiden Häusern sind vom Innenhof aus geplant.

Tiefgarage Wie schon beim Entwurf des Häfler Büros, ist die Zufahrt von der Straße aus geplant, was von der Jury als schwierig angesehen wird.

Wohnungen Alle Wohnungen sind über ein zentrales Treppenhaus zugänglich.

Beurteilung Baubürgermeister Stefan Köhler bemängelte, dass der Innenhof insgesamt zu wenig Grünfläche habe. Den dritten Platz erhielt die Ausarbeitung des Architekturbüros Prinz aus Ravensburg.

Die Ausstellung der drei Preisträger des Architektenwettbewerbs ist noch bis Samstag, 21. Oktober, in der Alten Stadtkasse (Friedrichstraße 63), 1. Obergeschoss, zu sehen. Geöffnet ist jeweils von 14 bis 17 Uhr.