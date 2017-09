Friedrichshafen Dornier-Museum: "Landshut" kommt am Samstag nach Friedrichshafen

Jetzt ist es offiziell: Die frühere Lufthansa-Maschine "Landshut" kommt am nächsten Samstag zurück nach Deutschland.

In wenigen Tagen ist es soweit – die vor 40 Jahren von Terroristen entführte Lufthansa-Maschine „Landshut“ wird am kommenden Samstag, 23. September, in Friedrichshafen erwartet. Die Landung der „Landshut“ bestätigte auch Joachim Umbach, Sprecher des Dornier Museums.



Um 9 Uhr wird eine Antonow AN 124 in Friedrichshafen landen, die den Rumpf der „Landshut“ an Bord hat. Gegen 13 Uhr wird eine Frachtmaschine vom Typ Iljuschin 76 mit den Flügeln und dem Triebwerk des historischen Fliegers ankommen.

Dornier-Museum plant Bürgerfest



Das Dornier-Museum lädt alle Interessierten am Samstag, 23. September, zu einem Bürgerfest ein. Ab acht Uhr wird das Museum geöffnet sein, der Eintritt ist an diesem Tag frei. Allerdings können Besucher eine Spende geben, die zur Restaurierung der Landshut verwendet werden soll.



Von der Terrasse des Museums aus können die Besucher dann die Ankunft der „Landshut“ live miterleben. Außerdem wird es ein Programm geben. Außernminister Sigmar Gabriel, der die Heimholung der „Landshut“ initiierte, überprüft derzeit seinen Terminplan, ob er am Samstag nach Friedrichshafen kommen kann. Die genauen Details des Bürgerfestes werden Anfang der Woche bekannt gegeben.

Landshut wird in Brasilien zerlegt

Zur Zeit wird sie am brasilianischen Flughafen Fortaleza, wo sie 2008 nach 38 Jahren Dienst für fluguntauglich erklärt wurde, von Lufthansa-Technikern in Einzelteile zerlegt.Sie sollen die „Landshut“ nach ihrer Ankunft in Friedrichshafen auch wieder zusammensetzen. „Wann, ist aber nicht klar“, sagte der Museumssprecher. Zunächst müsse etwa der Beirat gegründet werden, der die später mit der Maschine geplante Ausstellung kuratiert. „Das Projekt startet, sobald das Flugzeug bei uns ist.“Das Eintreffen der „Landshut“ am 23. September wird zum Besucher-Ereignis. Das Museum lädt dafür zum Bürgerfest und einem Tag der offenen Tür ein.





Die „Landshut“

Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der Roten Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt/Main gekapert, um die inhaftierte RAF-Führung in Stuttgart-Stammheim freizupressen. In Mogadischu stürmte am 18. Oktober 1977 die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln.

Das Auswärtige Amt hatte die „Landshut“ Ende Mai dieses Jahres gekauft. Schätzungen zufolge könnten Demontage, Transport nach Friedrichshafen per Frachtmaschine, Zusammenbau und Modernisierung bis zu zwei Millionen Euro kosten.