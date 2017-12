Friedrichshafen Diskothek Etage Eins schließt Anfang 2018

Die Disko im Häfler Gewerbegebiet Ost wird zu Dreikönig geschlossen und steht auf diversen Maklerplattformen zum Verkauf.

Nach nur drei Jahren Betrieb schließt die Diskothek „Etage Eins“ zum neuen Jahr. Die Nachricht, die bereits am vergangenen Freitag von den Betreibern über die sozialen Medien verbreitet wurde, sorgt vor allem bei den Häfler Partygängern für enttäuschte Gesichter. Doch mittlerweile ist sicher: Nach einem großen Abschiedswochenende am 5. und 6. Januar ist endgültig Schluss.

Das Ende des Clubs am Häfler Ostbahnhof geschehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Die Medien Dome Holding Gruppe wird sich aus der Bodenseeregion zurückziehen und ihren Fokus auf ihre Heimatregion Südbaden richten“, ist auf der Facebook-Seite der „Etage Eins“ zu lesen. Die Gäste dürfen gespannt sein, was sich in dem Gebäude in der Anton-Sommer-Straße entwickeln werde. „Neue Konzepte stehen bereits in der Pipeline und werden sicherlich von neuem begeistern.“

Die Ankündigung der Schließung kommt nur zwei Wochen nach einem Betreiberwechsel in der „Etage Eins“. Der bisherige Geschäftsführer Paolo Lopes hat das Unternehmen zum 1. Dezember verlassen. Lopes wollte sich am Donnerstag nicht weiter äußern. Auch der neue Betreiber, die Reiff Medien Dome GmbH und deren Geschäftsführer David Kunz waren nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Wie es mit der Diskothek weitergehen soll, bleibt unklar. Die Immobilie wird unterdessen auf verschiedenen Maklerseiten im Internet zum Verkauf angeboten. 2,4 Millionen Euro werden für das vor der Eröffnung der „Etage Eins“ grundlegend sanierte Gebäude mit 113 Parkplätzen aufgerufen. Das Singener Maklerbüro weist in der Annonce zudem darauf hin, dass verschiedene Übernahmemodelle mit oder ohne Betreiber möglich seien.

Die Fans der "Etage Eins" reagierten mit gemischten Gefühlen. "Ihr habt eine legendäre Disco umgebaut, damit jetzt genau das passiert was ich schon bei der Eröffnung vom E1 voraus gesagt habe: Dass es in Friedrichshafen nicht lange gut läuft." Eine andere Nutzerin mahnt ihre Freundin zur Eile: "Wenn wir mal noch hingehen wollen, müssen wir uns ranhalten."