Friedrichshafen Differenzen beigelegt: Seehasen-Fanfarenzug nimmt 2018 doch am Häfler Narrensprung teil

Differenzen beigelegt: Seehasen-Fanfarenzug nimmt 2018 doch am Häfler Narrensprung teil

Die jüngsten Differenzen zwischen der Häfler Narrenzunft Seegockel und Seehasen-Fanfarenzug in Sachen Teilnahme am Friedrichshafener Narrensprung im Jahr 2018 sind beigelegt. Laut gemeinsamer Pressemitteilung der beiden Vereine wird der Seehasen-Fanfarenzug im kommenden Jahr wie üblich am Narrensprung teilnehmen.

Nun haben sich die Friedrichshafener Vereine Seehasen-Fanfarenzug und Narrenzunft Seegockel im jüngsten Disput um die Teilnahme des Fanfarenzugs am Häfler Narrensprung 2018 geeinigt. Am Dienstagabend seiend Gespräche zwischen Vertretern der beiden Vereine erfolgreich verlaufen. Uwe Köppe, Vorsitzender des Seehasen-Fanfarenzugs, sowie Oliver Venus, Zunftmeister der Narrenzunft Seegockel, haben eine gemeinsame Pressemitteilung verfasst. Daraus geht hervor, dass die Differenzen beigelegt worden sind und der Seehasen-Fanfarenzug 2018 wie bisher auch am Friedrichshafener Narrensprung teilnehmen wird. Auslöser für die Differenzen war offenbar, dass der Seehasen-Fanfarenzug in der vergangenen Fasnet eine Veranstaltung im "Lammgarten" organisiert und durchgeführt hatte, ohne sich mit der Narrenzunft Seegockel abzustimmen.

„Schwätzet miteinander – getreu den Worten des verstorbenen Ehrenpräsidenten des Vereins zur Pflege des Volkstums Friedrichshafen, Eugen Moser, haben am Dienstag Vertreter des Vereins und der Narrenzunft Seegockel die Jungs vom Seehasen-Fanfarenzug spontan deren Probe in der alten Festhalle besucht, um die Wogen der vergangenen Tage zu glätten und die jüngsten Differenzen und Missverständnisse aus der Welt zu schaffen", heißt es in der Mitteilung.

Es sei kein Geheimnis, dass in der Vergangenheit zwischen beiden Vereinen immer wieder einmal Sand im Getriebe gewesen sei. "Aber es ist auch kein Geheimnis, dass es sich beim Seehasen-Fanfarenzug und der Narrenzunft Seegockel um zwei der ältesten Vereine Friedrichshafens handelt. Insofern ist es beiden Vereinen in erster Linie wichtig, statt den Blick nach hinten zu richten, gemeinsam in die Zukunft zu blicken", erklären Uwe Köppe und Oliver Venus. Gemeinsam sei im gestrigen Gespräch der Grundstein für ein gutes zukünftiges Miteinander gelegt und dabei besprochen werden, wie beide Seiten ihre Veranstaltungen gegenseitig bereichern können.

"Zu den Gründen, die zu dem vermeintlichen Streit zwischen dem Seehasen-Fanfarenzug und der Narrenzunft Seegockel rund um die Teilnahme am Narrensprung im kommenden Jahr geführt haben, werden sich weder der Fanfarenzug noch die Narrenzunft weiter öffentlich äußern", heißt es in der Pressemitteilung weiter. Beide Vereine seien einig darin, dass die Narrenzunft Seegockel Träger der örtlichen Fasnet ist und sie alleine für die Ausrichtung und Planung aller hiermit verbundenen Veranstaltungen verantwortlich ist. Es bestehe auch kein Zweifel daran, dass hinsichtlich der Planungen rund um die Fanfarenzug-Veranstaltung im "Lammgarten" nicht alles optimal gelaufen sei. "Für die Zukunft wurden die Rahmenbedingungen besprochen. Der Seehasen-Fanfarenzug und die Narrenzunft Seegockel machen beide klar, dass eine Veranstaltung wie die am Lammgarten eine Bereicherung für den Häfler Samstag darstellt, jedoch auch derartige Bereicherungen für ein besseres miteinander abgestimmt werden müssen", erklären Oliver Venus und Uwe Köppe.

"Für 2018 wird der Seehasen-Fanfarenzug wie gewohnt am Umzug teilnehmen – und auch die Veranstaltung im Lammgarten findet wieder statt", teilen Uwe Köppe und Oliver Venus mit. Am Ende des Gesprächs hätten beide Seiten festgestellt: „Es war gut und wichtig, dass hier beide Seiten miteinander gesprochen haben. Wir freuen uns auf die Zukunft, doch jetzt vor allem auf die Fasnet 2018 in und um Friedrichshafen!"