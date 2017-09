Friedrichshafen Dieter Schossers Kunst in Biberach

Am Samstag findet die Vernissage in der Galerie "Zwischen_Raum" statt.

Der Künstler Dieter Schosser aus Friedrichshafen stellt in Biberach aus: In der Galerie „Zwischen_Raum“ wird dort am Samstag, 16. September, um 19 Uhr seine Ausstellung „Die Malerei und ihre Sachlichkeit“ eröffnet. Zu sehen sind Arbeiten aus den Jahren 1989 bis 2017.



Zur Einführung spricht der Kunstkritiker Michael Hübl. Die Galerie befindet sich in der Gymnasiumstraße 19. Geöffnet ist sie Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr. Das Ausstellungsende steht noch nicht fest.