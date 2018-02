Friedrichshafen Dieser Abschluss ist zugleich ein Auftakt: Stadt stellt Ergebnisse des Isek-Prozesses vor

Eine Abschlussveranstaltung, bei der im Zeppelin Museum in Friedrichshafen die Ergebnisse des Isek-Prozesses vorgestellt werden, soll zugleich einen Auftakt darstellen. Die ersten von insgesamt 17 Leitprojekten sind schließlich bereits in der Umsetzung.

Von Wohnen über Verkehr bis Wirtschaft: In die Erarbeitung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (Isek) für Friedrichshafen wurde eine Prise von Vielem gesteckt. Rund zweieinhalb Jahre nach der Auftaktveranstaltung gibt es nun einen Abschlussbericht, der erahnen lässt: Künftig könnte in Friedrichshafen in Vielem eine Prise Isek stecken. Den Abschlussbericht wollen die Verantwortlichen bei der Stadt schließlich eher als einen Zwischenbericht verstanden wissen, eine Abschlussveranstaltung im Zeppelin Museum kommende Woche als einen Auftakt. Abgeschlossen, so erklärt es Stadtsprecherin Monika Blank, wird die Erarbeitungsphase.

Allein bei den verschiedenen Workshops in dieser Zeit haben mehr als 500 Häfler mit an der Frage gearbeitet, welche Ziele, Handlungsfelder und Projekte die Entwicklung der Stadt in den kommenden Jahren prägen sollen. Hinzu kommen etliche weitere Beteiligte, darunter jene, die sich über die Online-Plattform "Mach mit!" an der Findung von Antworten beteiligt haben. "Da haben sehr viele Menschen Gehirnschmalz und Herzblut reingesteckt", fasst Erster Bürgermeister Stefan Köhler zusammen. Der Abend im Zeppelin Museum soll ihm zufolge zugleich ein Dankeschön für diese Beteiligung sein.

In gedruckter Form soll bis zu jenem Abend der Abschlussbericht vorliegen. Die Kurzfassung dokumentiert auf gut 60 Seiten den Werdegang von 17 Leitprojekten, die nun "ganz konkret in die Umsetzung gehen sollen", wie Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamtes erklärt. Unter diesen Leitprojekten finden sich einige, deren Umsetzung aus heutiger Sicht noch eher Zukunftsmusik ist. Mit dem Verkehrsentwicklungsplan, dem Ufergesamtkonzept und weiteren aber auch einige, die bereits in Angriff genommen wurden. So steckt auch im erst kürzlich beschlossenen Doppelhaushalt 2018/2019 schon eine Prise Isek.

"Die Zukunft ist offen, sie lässt sich noch mitgestalten, machen Sie mit", formuliert Hans-Jürgen Winkel, Isek-Verantwortlicher beim Stadtplanungsamt, ein weiteres Signal, dass von dem Abend im Zeppelin Museum ausgehen soll. Bestandteil einer Ausstellung, die bis Ende März im Zeppelin Museum zu sehen sein wird, wird eine Ergebniswand sein. Es werde aber auch eine Mitmach-Wand geben. Nach dem Abschluss ist in diesem Falle schließlich zugleich vor der Fortsetzung. Zu der gehört die Konkretisierung weiterer Leitprojekte und Schritte, deren Name zunächst sperrig anmutet: Evaluierung und Monitoring. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Bestandsanalysen, Berichte, Zukunftskonferenzen und eine Bürgerbefragung. "Wir bleiben auf der Spur", wird dazu in der Dokumentation zu lesen sein. "Wir gehen mit Zuversicht in den weiteren Prozess hinein", sagt Stefan Köhler.

Ergebnis-Auszug und Auftakt für Fortsetzung