Friedrichshafen Die Zukunft der Hugo-Eckener-Villa und der alten Wetterwarte ist weiter ungewiss

Es gibt kaum ein drängenderes Problem in Friedrichshafen als den fehlenden Wohnraum. Und trotzdem befinden sich zwei Bauprojekte nun seit Jahren in der Warteschleife, obwohl Wohnungen entstehen könnten.

In beiden Fällen handelt es sich um alte Villen, die zu den wenigen erhaltenen Bauten in der Stadt gehören. Im Falle ihres Abrisses sind emotional geführte Diskussionen vorprogrammiert.

Eckener-Villa wurde zur Chefsache

Die Hugo-Eckener-Villa, die neben der Hüni-Wiese steht, sollte schon vor zwei Jahren abgerissen werden. Zuvor hatte das Denkmalamt die Villa für nicht denkmalschutzwürdig eingestuft. Die Abrissgenehmigung für das Haus, in dem einst Hugo-Eckener lebte, lag längst vor. Entstehen sollten damals zwei Wohnhäuser mit insgesamt zwölf Wohungen und einer Tiefgarage. Mit der Planung für den Bauträger Montfort-Bau aus Meckenbeuren und die Eigentümer war der Friedrichshafener Architekt Franz Schauwecker beauftragt. Er stellte 2016 einen Bauantrag bei der Stadt Friedrichshafen, den er jedoch im Juli 2017 frustriert zurück zog. "Es ging einfach nichts voran", erinnert sich der Architekt. Denn im Laufe des Verfahrens hatte Oberbürgermeister Andreas Brand verfügt, dass das Bauprojekt Chefsache sei.

"Die Mitarbeiter des Baurechtsamtes teilten mir mit, dass sie nicht mehr befugt seien, Entscheidungen zu treffen", so Schauwecker. Und weil der OB am Ende offenbar mit den eingereichten Plänen unzufrieden und war und monatelang keine Entscheidung traf, zog sich der Architekt aus dem Projekt zurück. Auf Nachfrage des SÜDKURIER wollte die Pressestelle der Stadt keine Auskunft darüber geben, ob das damalige Baugesuch abgelehnt oder zurückgezogen wurde.

Bauantrag ist in der Warteschleife

Mittlerweile hat sich ein Privatmann, der namentlich nicht genannt werden möchte, des Projektes angenommen und einen neuen Bauantrag eingereicht. Das bestätigt die Stadt Friedrichshafen auf Nachfrage des SÜDKURIER. "Wir haben Ende 2017 den Antrag gestellt. Derzeit läuft die Abstimmung zwischen uns und dem Rathaus", so der Bauherr. Der Entwurf sehe wieder die Schaffung von Mietwohnungen vor, zudem sei das Projekt "architektonisch schön, genehmigungsfähig und mit den Baubehörden abgesprochen", erklärt der Bauherr. Doch eine Entscheidung steht noch aus. Offenbar dauert es derzeit, wenn es darum geht, den Abriss alter Gebäude in Friedrichshafen zu genehmigen.

Projekt Wetterwarte liegt auf Eis

Auch das Grundstück um die alte Wetterwarte, die ehemalige Villa Nörpel in der Eckenerstraße, sollte schon längst mit neuem Wohnraum überbaut werden. 2016 wurde bekannt, dass die Städtische Wohnbaugesellschaft (SWG) das Gebäude in Abstimmung mit der Stadt erworben hatte, damals mit dem Ziel, dort dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Das Haus ist sanierungsbedürftig und steht nicht unter Denkmalschutz. Im April 2016 wurde über einen möglichen Abriss in der Stadt heftig diskutiert. Aus gut informierten Kreisen heißt es, dass bereits ein Architekturbüro eine detaillierte Planung ausgearbeitet habe – doch auch in diesem Falle geht es seit zwei Jahren nicht voran, das Haus steht nach wie vor leer. Die Stadt Friedrichshafen ließ unsere Fragen dazu unbeantwortet und verwies den SÜDKURIER an die SWG.

Deren Geschäftsführer, Paul Stampfer, begründet den kalkulierten Leerstand der alten Wetterwarte, in der zuletzt der Zoll untergebracht war, mit der Auslastung der SWG. "Die Eckenerstraße liegt derzeit auf Eis. Wir haben keine Not, dazu eine Entscheidung zu treffen, weil die SWG derzeit viele andere Projekte umsetzt. Wir betrachten die Villa als Potenzial für die Zukunft", erklärt Stampfer.

Alte Bausubstanz

Beide Bauprojekte sorgten in der Stadt 2016 für hitzige Diskussionen. Kurz zuvor war der Abriss des Hotels Schöllhorns in der Friedrichstraße bekannt geworden und wurde zum Häfler Dauer-Politikum. Seither kämpft das "Netzwerk für Friedrichshafen" vehement für den Erhalt alter Bausubstanz in der Stadt. Das gilt für die Hugo-Eckener-Villa genau so wie für die alte Wetterwarte. "Die Eckener-Villa hat einen Erinnerungswert, dort sollte ein Museum für Hugo Eckener entstehen", sagt Phillipp Fuhrmann vom Netzwerk. Dass die alte Wetterwarte wie auch die Eckener-Villa in der Dauer-Warteschleife stehen, erklärt sich Fuhrmann so: "Oberbürgermeister Andreas Brand und die Stadtverwaltung trauen sich derzeit nicht, diese Häuser abzureißen. Solche Projekte werden behutsam angegangen, schließlich steht die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 an", erklärt Fuhrmann. Dabei sucht die Stadt überall nach Grundstücken, auf denen Wohnungen gebaut werden könnten.

Ein Abriss der Hugo-Eckener-Villa in diesem Jahr ist tatsächlich schwer vorstellbar, feiert doch die Stadt den 150. Geburtstag ihres Ehrenbürgers Hugo Eckener. Dazu würde die Abrissbirne rund um sein Haus ganz sicher nicht so richtig passen. Und die Diskussionen darüber würden ganz bestimmt auch nicht einfach einzudämmen sein.