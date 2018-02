Friedrichshafen Die Zeppelin-Uni ist kein Leuchtturm mehr

Für die private Zeppelin-Universität in Friedrichshafen steht dieser Tage viel auf dem Spiel: zum Beispiel das Recht, Doktortitel zu verleihen. Wie die Gespräche mit dem Wissenschaftsministerium verlaufen sind, darüber schwiegt die Uni-Leitung. Unterdessen fordern zwei Professoren eine bessere Profilierung der Uni. Seit einigen Jahren ist die Zahl der Studienbewerber und Studierenden rückläufig.

Vor einer Woche war Insa Sjurts, Präsidentin der Zeppelin-Universität (ZU), zum Gespräch in Stuttgart. Es geht um die Verlängerung des Promotionsrechts der privaten Uni, das zum 30. Juni dieses Jahres ausläuft. 2011 hatte die ZU als erste und bisher einzige private Hochschule in Baden-Württemberg das Recht erhalten, Doktortitel zu verleihen.

Ob der Wissenschaftsrat – der höchste Beraterkreis für die bundesdeutsche Hochschulentwicklung – nun die Re-Akkreditierung empfohlen hätte, ist fraglich. Auf eine fachliche Empfehlung verzichtet das Wissenschaftsministerium, hat den Auftrag an das Sachverständigengremium für eine Expertise kurz vor Bekanntgabe des Ergebnisses zurückgezogen (wir berichteten). Das Land steht hinter der ZU, will das langfristige Promotionsrecht für die Uni sichern. Doch über das Wie schweigen sich die Beteiligten aus. "Für diese Gespräche wurde Vertraulichkeit vereinbart", teilt ZU-Pressesprecher Rainer Böhme auf Nachfrage mit.

Ein Professor macht sich Sorgen

Doch für die ZU steht mehr auf dem Spiel als das Promotionsrecht. 86 Erstsemester – und das inklusive Gaststudenten – haben im Januar ihr Studium begonnen. Die Zahl der Bewerber und Studierenden ist seit 2014 stetig rückläufig (wir berichteten im Januar). "Die ZU leidet zunehmend unter der Kleinheit ihrer Studiengänge, die zur wissenschaftlichen Abschottung neigen", sagt Nico Stehr, Professor für Kulturwissenschaften und Inhaber des Karl-Mannheim-Lehrstuhls an der ZU. Der 65-Jährige ist einer der dienstältesten Wissenschaftler in Friedrichshafen und lehrt seit 2004 an der ZU.

Und er ist einer der renommiertesten, wurde unter anderem 2011 in die Europäische Akademie der Wissenschaften und Künste berufen. Nico Stehr macht sich Sorgen um die ZU: "Die Qualität der Lehre der Zeppelin-Universität und damit die Attraktivität der Universität insgesamt muss langfristig besser gesichert werden. Dies ist gegenwärtig nicht der Fall", schreibt er in einem Konzept, das er bereits im Frühjahr 2017 der Geschäftsführung vorstellte. Seine Initiative "zur Sanierung der Reputation von Lehre und Forschung der ZU" sei da allerdings "auf keine Gegenliebe gestoßen".

Vorschlag: MINT-Fakultät

Konkret schlägt der Kulturwissenschaftler den Aufbau einer vierten, naturwissenschaftlich-technischen Fakultät an der Uni vor. Stehr hält eine MINT-Fakultät für den richtigen Weg, um der ZU wieder ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen. Mit den kostenfreien Angeboten von "Massenfächern großer Unis" – besonders in den Kulturwissenschaften – könne die ZU nicht mehr konkurrieren. Gerade die Stärkung jener Disziplinen an der ZU, die an staatlichen Hochschulen ohne Studiengebühren und ohne Numerus Clausus absolviert werden können, "ist eine Fehlentwicklung", urteilt Stehr. Mit der zusätzlichen Vermittlung von strukturellem Wissen aus den MINT-Fächern hingegen wären die Uni-Absolventen anschlussfähig in Industrie und Dienstleistung. Wo würde dies besser passen als in einer wirtschaftsstarken Region, wo Großunternehmen wie ZF, Airbus oder Rolls-Royce Power Systems Führungsnachwuchs suchen?

Dass solch ein Konzept tragen kann, zeigt beispielsweise das Harvey Mudd College im kalifornischen Claremont (USA). Hier werden Ingenieure, Naturwissenschaftler und Mathematiker mit Führungsqualitäten ausgebildet, die auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften versiert sind. Absolventen sollen besser verstehen, welche Auswirkungen ihre Arbeit auf die Gesellschaft haben, hat sich das HMC auf die Fahne geschrieben. In Friedrichshafen allerdings bräuchte man gar nicht so weit nach einem Partner Ausschau halten. Direkt neben der ZU ist der Technik-Campus der DHBW Ravensburg...

Neues Denken gefordert

Aber es gibt weitere, unkonventionelle Ideen, die ZU zu profilieren. Gunter Schöbel, Direktor des Pfahlbaumuseums Unteruhldingen, schlägt vor, die Archäologie in der Fakultät für Kulturwissenschaften zu verankern und so zu profilieren. Schöbel wurde 2013 zum außerplanmäßigen Professor für das Fach Ur- und Frühgeschichte und mittelalterliche Archäologie an der Eberhard Karls Universität Tübingen berufen und lehrt Museologie im Masterkurs. Er würde sich gern an die ZU umhabilitieren lassen und sich "in den Dienst der regionalen Lehre und Forschung stellen", bietet er eine Kooperation mit dem Museum und das daran angegliederte Forschungsinstitut an.

Für ihn gehören regionale Kulturanthropologie, Museologie, Archäologie oder Tourismus an die ZU. Wenn der Bodenseeraum sich als eigener Wissenschaftsstandort begreifen möchte, dann sollte er sich nach den Bedürfnissen in der Region umschauen und Angebote entwickeln, meint Schöbel. "Die Expertise ist im Raum vorhanden. Man sollte nur einmal quer denken, entwickeln und die bestehenden Netze nützen." Also Kooperationen suchen, sich gute Masterstudiengänge überlegen – auch zusammen mit anderen Hochschulen. "Es wäre ein neues Denken."

Vierte Fakultät