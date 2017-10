Jandi Guttenberger schaut am Samstag in der Alten Festhalle auf ein Leben als Rock’n’Roller zurück. Das wird nicht beschaulich, sondern beschwingt: Alte Weggefährten Jandis kommen zum Konzert der Rockin' 60s auf die Bühne und spielen mit. Die Einnahmen gehen an wohltätige Zwecke. Die Musiker hoffen auf ein großes Publikum.

Das Foto ist rissig und das ist kein Wunder: Es wurde schon 1947 gemacht. Damals war Jandi Guttenberger gerade mal ein Jahr alt. Und da sitzt er, als kleiner Fratz, beide Hände an einer Geige. „Eine Gitarre ging ja nicht; die wäre zu groß gewesen“, sagt er heute, 70 Jahre später. Denn nicht die Geige, sondern die Gitarre wurde sein Instrument. Dass er seit nun schon sieben Jahrzehnten die Finger nicht von den Saiten lassen kann, wird an diesem Samstag, 28. Oktober, in der Alten Festhalle gefeiert – mit einem Benefizkonzert, bei dem er nicht nur mit seiner aktuellen Band „The Rockin’ 60s“ auf der Bühne steht, sondern auch mit alten Weggefährten.

„Wir wollen ein Ehemaligentreffen machen, zu Jandis Jubiläum“ sagt Bruno Knapp, der bei den Rockin’ 60s Schlagzeug spielt. Für Jandi ging aber alles lang vor seiner aktuellen Band los: „Schon 1962 habe ich in einer Band gespielt: bei den ‚Rockets’. Und von da an immer weiter“, sagt Jandi Guttenberger. Die Rockets machten in und um Friedrichshafen Furore – auch wegen Jandi Guttenberger. Ein Foto von damals zeigt ihn mit einem Kunststück, das er auch heute noch beherrscht: er spielt die Gitarre hinterm Rücken. „Früher war das für mich kein Problem – da war ich mager. Jetzt hab’ ich ein bissle einen Bauch“, schränkt er ein und lacht. „Aber die Nummer bringe ich am Samstag in der Festhalle, das ist klar.“

Es muss schon viel kommen, dass Jandi Guttenberger seine „Gitarre verkehrt“-Nummer nicht bringt. So wie vergangenes Jahr im Theater Atrium. “Da hatte ich fast 40 Grad Fieber“, erinnert er sich. Aber durchgestanden hat er das Konzert trotzdem. „Nach den Rockets“, nimmt Jandi den Faden wieder auf, „habe ich bei den ‚Montanas’ gespielt. Dann kamen die ‚New Rockets’. Und heute die ‚Rockin’ 60s’“.

Die Rockin’ 60s sind am Samstag die Hauptband des Abends. Aber immer wieder werden ehemalige Weggefährten Jandis zu den Rockin’ 60s auf die Bühne kommen – unter ihnen auch Diana Landthaler. Bis vor zwei Jahren war sie die Sängerin der Rockin’ 60s, ehe Uwe Ziesche sie ablöste. „Diana singt ihre alten Songs: ‚Let’s have a Party’ von Wanda Jackson, ‚House of the rising sun’ von den Animals oder ‚It’s a heartache’ von Bonnie Tyler“, sagt Bruno Knapp. Von den 50ern bis in die 70ern reicht die Palette – wobei der Schwerpunkt auf den Urgesteinen des Rock 'n’Roll liegt: Bei Chuck Berry, Elvis Presley, Bill Haley, Carl Perkins, Little Richard, aber auch den Beatles, den Rolling Stones und CCR.

Erst in diesem Sommer haben die Rockin’ 60s wieder gezeigt, dass sie ihr Publikum mobilisieren können: Bei einem Konzert im Vino Greth in Überlingen kamen 2000 Euro zusammen. Das Geld wurde zur Gänze der Deutschen Kinder-Herz-Stiftung gespendet.

Auch die Einnahmen des Konzerts in der Alten Festhalle stecken die Musiker nicht in die eigene Tasche: Sie gehen je zur Hälfte an die Teestube Friedrichshafen und an die Erdbebenhilfe von Uwe Metzinger. Der Arzt aus Ailingen unterstützt die Bewohner eines Dorfs in Nepal, das bei schweren Erdbeben verwüstet wurde. Neben verschiedenen Sponsoren ist auch die Stadt Friedrichshafen mit im Boot: Sie stellt die Alte Festhalle zur Verfügung. Und damit an Spendengeldern richtig was zusammen kommt, gibt’s beim Konzert auch Wurst, Wecken und Getränke.

Das Konzert findet an diesem Samstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr in der Alten Festhalle in Friedrichshafen statt. Karten für 10 Euro gibt es an der Abendkasse.