Friedrichshafen Die "Landshut" macht sich bereit für Friedrichshafen

Häfler Flughafen soll Maschinenteile beherbergen – doch viele Fragen rund um das Projekt bleiben weiter unklar.

Während im brasilianischen Fortaleza Techniker der Lufthansa am Mittwoch die linke Tragfläche des Flugzeugs abmontierten, rätseln in Friedrichshafen viele Beteiligte über den Termin der Ankunft der Maschine in Friedrichshafen. Mal heißt es, sie werde am 23. September kommen, mal Ende des Monats. Die ursprünglich geplante Ausstellung im Dornier-Museum zum 40. Jahrestag der Befreiung der Geiseln im somalischen Mogadischu am 18. Oktober könnte zeitlich schwierig werden, heißt es aus Brasilien.



Nach der endgültigen Demontage sollen die Einzelteile der "Landshut" an Bord einer russischen Antonow-124 nach Friedrichshafen geflogen werden. Beim Flughafen müssen sich die Mitarbeiter mit den operativen Gegebenheiten befassen, bevor das Flugzeug tatsächlich ankommt. Wie Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens, auf Anfrage des SÜDKURIER mitteilte, geht es dabei etwa um die Bedingungen für die Landung, die Rollwegführung oder den genauen Entladevorgang. "Wir haben vereinbart, dass wir für unsere operativen Vorbereitungen den genauen Ankunftstermin mit einer Woche Vorlaufzeit erhalten. Bisher liegt uns dazu noch keine offizielle Information vor", erklärt Wehr. Unklar ist auch noch, wo die "Landshut"-Teile aufbewahrt werden sollen und wo der Wiederaufbau des geschichtsträchtigen Flugzeuges stattfinden soll. Ursprünglich hatte es geheißen, die Landshut werde in der Halle "Whiskey" des Flughafens gelagert. Doch die Details sind noch offen. "Das Flugzeug wird vermutlich zunächst in einer Halle hier am Flughafen eingelagert, bis mit der Restaurierung begonnen werden kann. Wir haben zwei Hallen, die in Frage kommen könnten", erläutert Flughafenchef Wehr. Bisher sei noch kein Mietvertrag für eine der Hallen abgeschlossen worden.

Nach unserer Berichterstattung am Dienstag erklärte sich Museumschef David Dornier dazu bereit, am Freitag auf alle offenen Fragen zu beantworten. Ein früherer Termin kam nicht zustande, weil Dornier "in Berlin in verschiedenen Terminen gebunden" sei, wie Pressesprecher Philipp Lindner wissen ließ. Auch die Stadt Friedrichshafen äußert sich weiterhin nicht zu den vielen offenen Fragen, wie einer finanziellen Unterstützung des Dornier-Museums, das seit Jahren ein Zuschussgeschäft für die Familie Dornier ist. "Für das Dornier-Museum ist die Entscheidung zur Landshut sicherlich eine wichtige unternehmerische und museale Entscheidung. Jetzt gilt es, eine stimmige Präsentation für die Landshut zu finden, damit hier vor Ort ein bedeutsames Stück deutscher Geschichte vermittelt werden kann. Mit dem Bundesaußenminister und dem Auswärtigen Amt sowie der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien hat das Dornier-Museum dafür starke Partner", heißt es aus dem Rathaus.

Die "Landshut"

Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der Roten Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt/Main gekapert, um die inhaftierte RAF-Führung in Stuttgart-Stammheim freizupressen. Dort stürmte am 18. Oktober 1977 die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln.