Friedrichshafen Die "Landshut" ist da: So wurde die Maschine in Friedrichshafen begrüßt

Die "Landshut“ ist zurück in Deutschland: Rumpf, Tragflächen und Seitenleitwerk sind am Samstagmorgen um 9.20 Uhr mit einer Antonow An-124 in Friedrichshafen angekommen. Um die Mittagszeit folgte eine weitere Frachtmaschine mit den übrigen Teilen.

Riesenflieger selten in der Region

Maschine wird im Dornier-Museum ausgestellt

Vorhaben bedarf genauer Planung

Schon früh am Morgen sind die ersten Luftfahrtbegeisterten rund um den Flughafen Friedrichshafen und das nur wenige Meter entfernte Dornier-Museum unterwegs. Sie halten Ausschau nach den Plätzen mit dem besten Ausblick – auf die Antonow An-124, die am Morgen landen soll und auf ihre Ladung: Teile der "Landshut", die nach ihrer Restaurierung im Dornier-Museum ausgestellt wird. Parkplätze werden knapper, kurz bevor das Dornier-Museum seine Türen um 8 Uhr öffnet, hat sich eine Schlange vor dem Eingang gebildet. Andere haben mittlerweile auf der Besucherterrasse des Flughafens, an Zäunen und auf den Hügeln außerhalb des Geländes Position bezogen.Bereits seit 6 Uhr ist Dirk Schimkat aus Freiburg vor Ort. Der 48-Jährige hat im Hotel am Flughafen übernachtet und an diesem Morgen nicht nur seine Kamera eingepackt. Eine großzügige Spende ermöglicht ihm dem Zugang zum Bereich für geladene Gäste und Medienvertreter. Für ihn ist dieser Tag ein großes Ereignis – in doppelter Hinsicht: "Ich wollte schon immer eine Antonow 124 live erleben. Dass jetzt auch noch die 'Landshut' darin transportiert wird, ist einfach großartig."Hunderte Schaulustige sind auf den beinen, als es im 9.20 Uhr soweit ist: Die „Landshut“ ist in Friedrichshafen. Zumindest ein nicht unerheblicher Teil von ihr: Rumpf, beide Tragflächen sowie das Seitenleitwerk. Während der Rumpf aus dem Bauch der Antonow gezogen wird, nähert sich die zweite Frachtmaschine dem Bodensee. Um 13.02 Uhr setzt die Iljuschin 76, die die übrigen Teile der Lufthansa-Maschine geladen hat, auf der Landebahn des Bodensee-Aiports auf.Für Museumsdirektor David Dornier ist es "ein Tag der Freude", wie er am Vormittag sagt. Das Dornier-Museum, direkt am Flughafen-Gelände gelegen, begrüßt die „Landshut“ unter dem Motto „Willkommen Zu Hause“ mit einem Tag der offenen Tür. Auf dem Programm stehen unter anderem Kurztalks – Gespräche mit David Dornier, Lufthansa-Technikern, Zeitzeugen und Politikern. Der Eintritt ist frei, Besucher dürfen selbst entscheiden, mit welcher Summe sie das Projekt unterstützen wollen.Auf die Ereignisse von 1977 gehen Zeitzeugen wie Jürgen Vietor, damals Co-Pilot, Diana Müll, vor 40 Jahren als Passagierin in der "Landshut", und Gabriele von Lutzau, damals Stewardess, ein. Unter anderem in Gesprächen mit den knapp 100 Medienvertretern, die an diesem Morgen nach Friedrichshafen gekommen sind. "Mogadischu lässt einen nicht mehr los", sagt Aribert Martin aus Fulda. Er war als Mitglied der Spezialeinheit GSG 9 bei der Stürmung der "Landshut" dabei. Um an diesem Samstag in Friedrichshafen mitzuerleben, wie die Maschine heimkehrt, hat er alle anderen Termine gestrichen – selbst die Geburtstagsfeier seines Sohnes wurde verschoben. Dass die "Landshut" nun da ist, bezeichnet er als "göttlich". Die Maschine sei ein Symbol der Freiheit. "Hier wurden Menschen aus höchster Not befreit, das muss doch in Erinnerung bleiben."Viel Prominenz aus der lokalen Politik ist nicht dabei, als die "Landshut" in Friedrichshafen ankommt. Landrat Lothar Wölfle und SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender Norbert Zeller verfolgen die Landung aber ebenso vor Ort, wie die CDU-Gemeinderäte Norbert Fröhlich und Bruno Kramer. Oberbürgermeister Andreas Brand lässt sich wegen anderer Termine entschuldigen.Es ist das vierte Mal überhaupt, dass eine An-124 am Bodensee-Airport aufsetzt. Das vorige Gastspiel ist etwas mehr als zehn Jahre her. Und auch Maschinen, die zumindest ein Stück weit an die An-124 heranreichen, sind eine echte Ausnahme.Nach Auskunft von Flughafensprecher Andreas Humer-Hager ist schon eine Boeing C 17 (Länge nach Auskunft des Flughafens: 53 Meter, Spannweite: 52 Meter) in Friedrichshafen gelandet. Der größte plan- und regelmäßig am Bodensee-Airport verkehrende Flugzeugtyp sei der Airbus A 321 (Länge: 45 Meter, Spannweite: 34 Meter).Die "Landshut", eine Boeing 737, war vor 40 Jahren von Terroristen entführt worden, Flugkapitän Jürgen Schumann wurde erschossen. Die Spezialeinheit GSG 9 stürmte die Maschine am 18. Oktober 1977 in Mogadischu (Somalia) und befreite die 91 Geiseln. In den vergangenen zehn Jahren stand die „Landshut“ ungenutzt auf dem Flughafen von Fortaleza in Brasilien. Nach ihrer Restaurierung wird die Maschine dauerhaft auf dem Gelände des Dornier-Museums ausgestellt.Vom Häfler Flughafen aus wurde unter anderem die Einholung notwendiger Genehmigungen unterstützt. Überhaupt: Für den Bodensee-Airport ist dieser Samstag mit erheblichem Engagement und Einsatz verbunden, wie Andreas Humer-Hager beschreibt: Das Anflugverfahren muss abgestimmt, Rollen und Abstellen exakt vorgeplant und begleitet, die Abläufe für den sonstigen Flugverkehr sowie die Passagierführung zum Flughafen organisiert werden. Für die Abfertigung der beiden Frachtmaschinen sei Personal gefragt, in enger Zusammenarbeit werde das Dornier-Museum bei der sicherheits- und luftrechtlichen Umsetzung unterstützt. "Natürlich freuen wir uns über die Aufmerksamkeit, die Friedrichshafen und der Bodensee-Airport damit bekommt", so Humer-Hager.