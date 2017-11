Von Jimi Hendrix bis Miles Davis hat die seit fast 20 Jahren bestehende Band alles drauf. Sogar eine Sängerin aus Australien ist mit an Bord. Der Vorverkauf für das Konzert am 25. November läuft.

Mit der Gruppe „Die Jezzigen“ darf sich das Publikum am Samstag, 25. November, 20 Uhr, auf ein grooviges und rockiges Konzert im Theater Atrium im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen freuen. Jazzstandards sowie coole Grooves und rockige Songs von Billy Cobham, Jimi Hendrix, Miles Davis, Joe Zawinul, Herbie Hancock und vielen anderen zählen zum Repertoire der Band.

Die Jezzigen trafen sich Ende des letzten Jahrtausends. Sie fanden sich damals zusammen, um „jezzige“ Musik zu machen. Seit dieser Zeit hat sich der Jezzigen-Sound entwickelt. Dieter Zanger am Bass, Günter Haltmaier am Schlagzeug – unterstützt von Christian Preis an den Percussions – und Wolfgang Pavlicek an der Gitarre bilden die Rhythmusgruppe der Band. Florian Eppinger an Trompete und Flügelhorn sowie Bernd Beutel an der Gitarre und am Piano sind die Solisten der Band. Groovig, jazzig cool, rockig, einfach jezzig. Eigenkompositionen, Realbook-Standards, Modern Jazz, Rock und Blues sind im Repertoire. Am Mikro ist Stefanie Carter-Storzz erleben. Die Australierin ist seit 2014 die Sängerin der Band.

Eintritt 8/6 Euro, Kartenreservierung unter Telefon 0 75 41/3 17 26 und www.kulturhaus-caserne.de.