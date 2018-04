Friedrichshafen Die Bauarbeiten an der gesperrten B31 zwischen Eriskirch und Friedrichshafen laufen besser als geplant. Deswegen wird die Strecke bereits am Donnerstag teilweise für den Verkehr freigegeben.

Die Bauarbeiten an der gesperrten B31 zwischen Eriskirch und Friedrichshafen laufen besser als geplant. Deswegen wird die Strecke bereits am Donnerstag teilweise für den Verkehr freigegeben.

Das gute Wetter ist nach Angaben der Bauleitung der Grund, warum es schneller voran geht, als ursprünglich geplant. Aber noch immer verirren sich Lastwagen in das Wohngebiet Kitzenwiese, worüber sich die Anwohner weiter beschweren. Die Behörden gehen davon aus, dass sich die Lage ab Donnerstag deutlich entspannt.

Wenn alles gut läuft, dann wird die Fahrbahn in Richtung Lindau bereits ab Donnerstag wieder befahrbar sein, das bestätigten die beiden Bauleiter Stefan Müller und Michael Kindler auf Nachfrage des SÜDKURIER. Die Fahrspur ist bereits fertig asphaltiert und markiert. "Grund für die schnellen Fortschritte ist das gute Wetter, das uns in die Karten spielt", erklärt der Bauleiter. Auch die Auf- und Abfahrt Kitzenwiese und die Auf- und Abfahrt Friedrichshafen-Ost sollen bis Donnerstag fertig sein. Wenn es in diesem Tempo weitergehe, könnte die gesamte gesperrte Strecke schon Anfang statt Mitte Juni wieder für den Verkehr geöffnet werden, erläuterten Stefan Müller.

Insgesamt wurden seit Baubeginn vor zwei Wochen 15 000 Tonnen neuer Asphalt verbaut – zudem wurde die Asphaltschicht deutlich dicker aufgebracht als bisher. "Die neue Fahrbahn ist nun 26 Zentimeter dick, früher waren es nur 18 Zentimeter", erklärt Müller. Damit hofft die Bauleitung, die Bundesstraße erstmal nicht mehr sanieren zu müssen. "Mit diesem standardmäßigen Aufbau müssten wir eigentlich sieben bis zehn Jahre Ruhe haben", erklärt Bauleiter Müller. Für die Arbeiten werde der hochwertigste Asphalt eingesetzt, der auf dem Markt verfügbar sei, so genannter Trinidad-Asphalt.

Wegen der dickeren Asphaltschicht müssen auch die Schachtdeckel angehoben werden. "Zusätzlich zu diesen Arbeiten werden noch die alten Schutzplanken ausgetauscht", erläutert der Bauleiter.

Wegen der Sanierungsarbeiten zwischen Eriskirch und Friedrichshafen auf der B31 bilden sich derzeit Tag für Tag lange Staus und nerven Autofahrer, die in Richtung Friedrichshafen unterwegs sind.

Vor allem aber sind die Anwohner der Kitzenwiese betroffen, weil sich immer wieder große Lastwagen in das Wohngebiet verirren. "Die Zustände sind nicht haltbar, es ist grausam, was hier jeden Tag passiert", erzählt Giuseppe La Mela. Zwar sei es nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor einigen Tagen, doch erst am Dienstag versuchten einige 40-Tonner, morgens um 6 Uhr in den engen Straßen zu wenden. "Neulich hat einer der Laster sogar einen Stromverteiler umgefahren", berichtet La Mela.

Eberhard Utz, der selbst in der Kitzenwiese wohnt, hatte sich in der vergangenen Woche beim Landratsamt beschwert. Danach wurde die Beschilderung am Seewaldkreisel vom Landratsamt geändert. Autos und Lastwagen, die in Richtung Lindau wollten, wurden in Richtung Flughafenstraße dirigiert. Weitere Maßnahmen wurden aber nicht avisiert. "Wir können nicht verhindern, wenn sich Fahrer nicht an die Beschilderung halten", sagte Pressesprecher Robert Schwarz vergangene Woche.

"Wenn die Beschilderung aber offenbar nicht hilft, dann muss man andere Maßnahmen erfgreifen", ärgert sich Anwohner EberhardUtz. Er fordert von den Behörden, dass an der Landeröschstraße gut sichtbar ein LKW-Verbotsschild aufgestellt wird. "Das wäre optimal, denn so ein Schild können auch ausländische Lastwagenfahrer erkennen", so Utz. "Das ist nicht zielführend. Wir haben bereits alle uns zur verfügbaren Mittel ausgeschöpft", erwidert Bauleiter Stefan Müller. "Das Problem ist, dass die Lastwagenfahrer nach Navi fahren – egal, was wir beschildern", so Müller. "Ich gehe davon aus, dass sich die Lage ab Donnerstag deutlich entspannt, wenn die Straße in Richtung Lindau wieder geöffnet ist", fügt er hinzu. Die Anwohner in der Kitzenwiese sind ganz sicher gespannt.

Freie Fahrt zur Messe

Die B 31 zwischen Eriskirch-West und Friedrichshafen-Kitzenwiese ist seit dem 8. April in Fahrtrichtung Friedrichshafen gesperrt. Während der Messe Tuning World Bodensee (Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. Mai) sowie in den Pfingstferien (19. Mai bis 3. Juni) wird die Bundesstraße befahrbar sein, so das Landratsamt.