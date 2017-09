Die Sängerin gab zum Schuljahresbeginn ein mitreißendes und bewegendes Konzert in der Turnhalle von St. Elisabeth.

In der ersten Schulwoche fand in der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth ein Benefizkonzert mit der Singer-Songwriterin Diana Ezerex statt. Die Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen kamen in den Genuss der mit warmer, leicht rauer Stimme vorgetragenen Songs der 22-jährigen Sängerin „aus Biberach, Oberschwaben“. Zu dem Konzert eingeladen hatte der Schwesternkonvent St. Elisabeth Friedrichshafen aus Anlass seines hundertjährigen Bestehens. Die in den Klassen gesammelten Geldspenden sollen über die Missionszentrale der Franziskaner Menschen in Ostafrika zugutekommen, die unter Krieg und Hunger leiden.

Gleich zweimal füllte sich an diesem Donnerstagmorgen die Turnhalle mit den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10. Auf der Bühne stand – von der Technik-AG perfekt in rotes und blaues Licht getaucht – eine junge Frau mit Mikrofon und Westerngitarre und sang mit tiefer und mühelos in die höhere Lage wechselnder Stimme ihre englischsprachigen Songs.

Diana Ezerex hat, wie sie den Jungen und Mädchen erzählt, auch schon in Jugendstrafvollzugsanstalten gespielt. Dabei kommt es der studierten Bildungswissenschaftlerin nicht darauf an, wofür die Insassen bestraft wurden, sondern was sie bewegt. Die Fragen sind überall die gleichen: Wer bin ich eigentlich? Warum bin ich hier? Wohin geht mein Weg?

Die sympathische junge Frau auf der Bühne erklärt nicht jeden einzelnen Song. Sie lässt ihre Musik für sich sprechen und hat für einige ihrer Lieder die Übersetzung parat. Der Titel "I fall" („Ich falle“) entstand zum Beispiel während eines halbjährigen Aufenthalts in Brasilien, wo sie sich als junge Praktikantin aus Deutschland plötzlich ganz fremd fühlte: “Ich sah aus wie eine Brasilianerin und konnte kein Portugiesisch. Da haben mich die Leute einfach stehen lassen.“ "I fall" beschreibt ein Lebensgefühl – und enthält eine Antwort: „Ich falle… in deine Arme. Ich möchte dich in allem, was ich tue, sehen.“ Die so singt, wendet sich an ein Du, das in jedem ihrer Lieder unaufdringlich präsent ist. Bei "I feel safe („Ich fühl‘ mich sicher“) und anderen Songs lässt Diana Ezerex ihr Publikum mitsingen. Das klingt erst noch etwas schüchtern, dann aber immer mutiger und kräftiger: „I feel safe, safe, safe…“. Lauter, leiser, geflüstert, dann wieder laut – bis es mit dem Refrain klappt. Weitere Titel sind "Take me home" („Bring mich nach Hause“), Memory Lane („Straße der Erinnerung) und U-N-I-Q-U-E, ein Song, der den Gedanken „Du bist EINZIGARTIG“ durchbuchstabiert.

Gegen Ende des Konzerts reißt es die jüngeren Klassen buchstäblich von den Stühlen; die älteren genießen den Klang der „souligen“ Stimme eher entspannt. „Akustik-Pop“ nennt Diana Ezerex auf Nachfrage die musikalische Stilrichtung ihrer spirituellen Balladen. Man möchte sie gerne wieder hören. Doch ab morgen stehen die Stühle wieder in den Klassenzimmern.