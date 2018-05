Friedrichshafen Der Tag danach: So sieht das Naturschutzgebiet Seewiesenesch nach dem Flächenbrand aus

Der Tag danach: So sieht das Naturschutzgebiet Seewiesenesch nach dem Flächenbrand aus

Zehn Hektar Schilffläche fielen den Flammen zum Opfer. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichshafen konnte verhindern, dass der Brand sich weiter ausbreitete und das Feuer schließlich löschen.

Es riecht noch immer verbrannt. Die schwarze Ebene zeugt von den Flammen, die hier am Montag drei Stunden wüteten. Im Feld sind noch Fußspuren von den Feuerwehrleuten zu erkennen, die mit Atemschutzmaske und Wasserschlauch gegen das Feuer ankämpften. Die Ermittlungen der Polizei, was den Brand verursacht hat, laufen unterdessen weiter.

"Es verlief alles nach Plan. Auch wenn der Einsatz anstrengend war", sagt Feuerwehrkommandant Louis Laurösch am Tag nach dem Feuer. Die 52 Einsatzkräfte mit elf Fahrzeugen der Feuerwehren Friedrichshafen und Ailingen hatten mit der Hitze, schmalen Wegen und einem sich drehenden Wind zu kämpfen. "Verletzt wurde aber niemand", sagt Laurösch.

Der Schaden ist trotz des dreistündigen Einsatzes der Feuerwehr beträchtlich: Zehn Hektar Schilfwiese fielen laut ersten Schätzungen des Friedrichshafener Umweltamtes den Flammen zum Opfer. Das entspricht etwa 14 Fußballfeldern. Ob bei dem Feuer Vögel, die gerade nisten, gefährdet waren, ist noch unklar, ebenso wie die Brandursache. „Es könnte sein, dass Glasscherben oder Flaschen, die in der Sonne lagen, für das Feuer verantwortlich sind. Bei dem heißen Wetter kommt so etwas vor“, erläutert Louis Laurösch. Bei starker Sonneneinstrahlung könnte Glas wie ein Brennglas wirken. Die Polizei hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen, auch um Brandstiftung auszuschließen. „Das ist in solchen Fällen aber nicht ungewöhnlich“, erklärte Laurösch.