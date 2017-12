Friedrichshafen Der Schnee ist da: Autofahrer müssen mit glatten Straßen rechnen

Mehrere Zentimeter Neuschnee fielen in den letzten Stunden. Später soll laut Wetterdiensten der Schnee in Regen übergehen.

Auf den Straßen rund um Friedrichshafen liegt derzeit eine geschlossene Schneedecke – Autofahrer müssen vorsichtig fahren, um nicht ins Rutschen zu kommen. Bisher meldete die Polizei noch keine Verkehrsunfälle. Auf dem Weihnachtsmarkt in Friedrichshafen freuten sich Standbetreiber und Besucher über die weiße Pracht. Doch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird der Schnee schon in den nächsten Stunden in Regen übergehen. Dann kann es auf den Straßen gefährlich glatt werden.