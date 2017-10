Friedrichshafen Der Posauinst Nils Landgren und die Flucht der Milchkuh

Beim 4. Jazz & More-Festival in Friedrichshafen spricht der schwedische Jazz-Musiker über seine Jugend, über die Chancen für junge Jazzmusiker und über seine rote Posaune.

Eine Kuh ist schuld daran, dass Nils Landgren heute Posaune spielt. Eine Kuh, die zehn Kilometer durch die schwedische Pampa flüchtete, weil sie sein Schlagzeugspiel nicht ertrug. Das erzählt Nils Landgren selbst – beim Künstlergespräch mit dem Journalisten Oliver Hochkeppel im Häfler Kino Studio 17, das vom Artsprogram der Zeppelin-Universität in die Wege geleitet wurde.

Wohl 50 bis 60 Interessierte sind gekommen, um dem Austausch zu lauschen, den Hochkeppel ganz unangestrengt führt. Landgren erzählt von seiner Jugend auf dem Bauernhof, der dem Stahlwerk gehörte, in dem sein Vater arbeitete. Zwar machten beide Elternteile Musik, auch seine beiden Brüder – aber wäre Landgren nicht 80 Kilometer weggezogen, um Posaune zu studieren, wäre wohl auch aus ihm ein Stahlwerker geworden.

Die weitere Biografie lässt sich überall nachlesen – aber nicht so, wie Landgren sie erzählt. Etwa über seine Band, die Funk Unit, die ihm in den 90ern den Durchbruch in Deutschland brachte. Damit zu rechnen war nicht, aus nachvollziehbaren Gründen: "Eine Funkband aus Schweden? Damit wollte niemand was zu tun haben." Auch James Browns Sideman Maceo Parker nicht, der richtig sauer war, dass er mit Bleichgesichtern auf Tour gehen sollte, die sich einbildeten, sie hätten den Funk im Blut. Das erste Konzert überzeugte ihn aber. Und eine erste Tournee durch Deutschland machte Landgrens Funk Unit hierzulande bekannt – auch wenn dabei kein Geld verdient wurde, weil der Veranstalter in die Pleite rasselte.

Heute ist Landgren der Türöffner für seine Jazzkollegen aus Skandinavien. Viktoria Tolstoy, Lars Danielsson oder Rigmor Gustaffson hat er zum Label ACT gebracht, bei dem er selbst unter Vertrag ist. Aber woran liegt es, dass skandinavischer Jazz zu einer regelrechten Marke geworden ist? An der Folklore, sagt Landgren. "Sie war einfach immer da." Mit dem Ergebnis, dass der Einfluss dieser Brauchtumsmusik im Jazz vorhanden ist, ob man als Musiker nun darauf abzielt oder nicht.

An 20 Hochschulen in Deutschland könne man inzwischen Jazz studieren, sagt Hochkeppel. "Ist das nicht eine Falle?", will er wissen – nur 2,6 Prozent der Umsätze des Musikmarkts werden mit Jazz verdient. "Mit Sicherheit werden viel zu viele Leute ausgebildet", sagt Landgren. "Mein Lebensmotto ist aber: Es gibt immer einen Platz für noch jemanden." Diesen Platz zu finden, stehe dann in der Eigenverantwortung jedes Musikers. "Das es geht, dafür bin ich selbst der lebende Beweis."

Längst steht Landgren nicht mehr nur für harten Funk, sondern auch für ausgesprochen soften Balladenjazz – "weil ich nicht immer nur Power-Funk spielen will. Das ist auch physisch sehr hart", erläutert Landgren. Auch warum seine maßgeschneiderte Posaune unbedingt rot sein musste, verschweigt Landgren nicht: "Rot ist die Farbe der Liebe, meines Fußballvereins und die Farbe der japanischen Flagge."