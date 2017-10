Friedrichshafen Der Ailinger Chor "Klangvoll" und die Liebe

"Alles dreht sich um die Liebe" ist das Motto des Konzerts der Chöre "Klangvoll" und Zogenweiler unter der Leitung von Olga Tissen im Gemeindehaus im Häfler Ortsteil Berg.

Fetzig und akkurat zugleich geht es zur Sache: "Dieser Rhythmus ist voller Glut", singen die Sänger mit Schwung. Sie haben dem "Entertainer Rag" von Scott Joplin einen deutschen Text verpasst und jazzen den mit dem Klavier um die Wette. Darauf folgt die deutsche Version von "Que sera, sera". Während dort der Schwerpunkt auf der ungewissen Zukunft lag, geht es hier um die Liebe: "Was kann schöner sein, viel schöner Welt als Ruhm und Geld, für mich gibt's auf dieser Welt doch nur dich allein," intonieren Ailinger und Zogenweiler mit Gefühl – und sind gleich beim Thema.

Die Liebe steht im Mittelpunkt des Programms, für das sich der Ailinger Chor "Klangvoll" und der Projektchor Zogenweiler zusammengetan haben. Bühne und Notenständer im Gemeindehaus von Berg sind mit roten Herzen geschmückt, in der zweiten Halbzeit haben einige Sängerinnen rote Rosen angesteckt. Mal innig, mal lebhaft, mit Herz oder Humor singen sie Melodien aus Film, Musical, Oper und Operette. Dirigentin Olga Tissen leitet mit gelassenen, präzisen Bewegungen, ihr einladendes Dirigat spiegelt sich in der ruhigen Freude, die der Chor ausstrahlt. Am Klavier begleitet Irene Streis, die Stimmungs- und Stilschwankungen mitmacht und dem Chor immer den Vortritt lässt.

Die Lieder des Abends widmen sich der Liebe in allen Facetten: zum Kind, zum Partner, zur Heimat, zur Freiheit – oder zum Schiff. Dass der leicht trunken wirkende Piratenkapitän Jack Sparrow nur seine Black Pearl liebt, steht schon im ersten Film über karibische Flüche fest. Die Titelmelodie gibt das Sextett des Musikvereins Wilhelmskirch in einer Fassung für Blechbläser. Erst spielen Posaune und Trompete die langsame Melodie, dann nimmt die Posaune Anlauf zu "He's a pirate". Die Musiker werfen sich die Themen zu, die Tuba setzt knackige Akzente, Horn und Euphonium jagen in rasanten Parallelen davon, bis sich alle zum spielerischen Endspurt treffen. Die Bläser haben noch die Beatles-Hits "I wanna hold your hand" und "Yesterday" dabei.

Schiffe spielen in den Liebesliedern des Abends häufig eine Rolle: "True Love" ist der Name des Segelboots, auf dem Grace Kelly und Bing Crosby ihr Duett in "Die Oberen Zehntausend" singen. "Exodus" heißt das Schiff im gleichnamigen Film, auf dem jüdische Flüchtlinge aus Europa auf die Überfahrt nach Palästina warten – ihrer Sehnsucht nach Frieden und Sicherheit gibt der Chor viel Raum. "My Heart will go on", gesungen von Céline Dion, ist mit der "Titanic" verbunden. Auf der lernen sich Rose und Jack im Film von James Cameron kennen und lieben. "That is how I know you go on", singen die Männer dunkel getragen. "Far across the distance and spaces between us", antworten die Frauen in hellerer Lage, gemeinsam singen sie eindringlich: "you have come to show you go on".

Neben Filmtiteln hat der Chor Musicalsongs wie "Love changes everything" und den Cats-Hit "Memory" auf dem Programm und begibt sich dann in die Welt von Oper und Operette. Beim "Fliegermarsch" aus Hermann Dostals vergessener Operette "Der fliegende Rittmeister" betonen sie augenzwinkernd die "Schwiegermutter, Schwiegermutter" – von der fühlt sich der Ballonfahrer ebenso befreit wie von Räubern, Steuern und Hundefutter. Die Wilhelmskircher Bläser unterstützen den Chor mit kernigem Ausdruck und präzise gesetzen Nachschlägen, so dass das Publikum spontan mitklatscht. Nach einem nur von Frauen innig gesungenen "Abendsegen" aus Humperdincks Oper "Hänsel und Gretel" drehen die Chöre mit Offenbachs "Can Can" aus "Orpheus in der Unterwelt" noch einmal richtig auf. Während sie auf der Bühne wippen, feiern unten fünf Mitglieder der Ailinger Theatergruppe Bühne FN5 und machen auch vor der Deko-Flasche Sekt nicht Halt.