Friedrichshafen Der 24-Stunden-Streik ist in vollem Gange

Bei ZF und MWS haben heute die Mitarbeiter ihre Arbeit niedergelegt – wie viele sich an dem Aktionstag beteiligen, können weder die Unternehmen noch die IG Metall bisher beziffern. Die Stimmung ist unter den Streikenden ist gut.

Die Schlange an der Theke, an der die Streikkarten ausgegeben werden, ist lang, hunderte ZF-Mitarbeiter stehen geduldig in der Schlange. Seit 5 Uhr morgens geht beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen nichts mehr. Die Bänder stehen in beiden Werken still. "In Halle 9 war gerade mal ein Arbeiter – der wird wohl nicht viele Getriebe heute produzieren", rief Betriebsratschef Achim Dietrich den Streikenden unter tosendem Applaus zu. Er appellierte an die Mitarbeiter, geschlossen für die Belange der Arbeitnehmer einzutreten. "Wir stehen erst am Anfang", so Dietrich. Der 24-Stunden-Streik soll bis morgen früh andauern. Damit will die IG Metall ihre Forderungen in den festgefahrenen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie unterstreichen. Insgesamt stehen in Baden-Württemberg heute 70 Betriebe still.

„Die Produktion bei ZF steht komplett still“, bestätigt Helene Sommer, Zweite Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben mit heiserer Stimme – gerade heute könnte sie ihre Stimme brauchen. Wie hoch die genauen Zahlen der Streikenden sind, kann weder die IG Metall noch das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt sagen. "Wir werden wohl frühestens heute Nachmittag mit verlässlichen Zahlen aufwarten können", sagt Andreas Veil, ZF-Pressesprecher.

"Wir kämpfen für unsere Rechte", erklärt Tomislav Juricic, der gemeinsam mit seinem Kollegen Hayder Altuntas findet, das Streikbrecher das Falsche tun. "Die sollten sich engagieren und Solidarität zeigen", sagen die beiden. Ein Mitarbeiter aus dem Werk 1 findet auch, dass alle ihre Arbeit niederlegen sollten. "Wir kriegen den Tag ja bezahlt", argumentiert er. Tatsächlich übernimmt die IG Metall die Kosten für den Arbeitstag.