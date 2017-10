Friedrichshafen David Dornier wendet sich an die Bewohner Friedrichshafens

Schon zum zweiten Mal nutzt der Direktor des Dornier-Museums diese Variante, die Öffentlichkeit zu informieren. Diesmal geht es um den 40. Jahrestag der Landshut, der am 18. Oktober stattfindet.

David Dornier hat sich in einem offenen Brief an die Häfler gewandt. Dornier schreibt, dass anlässlich des 40. Jahrestages der Befreiung der Landshut am 18. Oktober keine Veranstaltung geplant sei. "Wir haben uns entschlossen, an diesem Tag nichts zu organisieren, weil auf der Berliner Bühne – zum Beispiel beim Bundespräsidenten – oder bei der Lufthansa sowie bei der GSG 9-Einheit von heute bereits entsprechende Events für alle Beteiligten und Betroffenen organisiert sind", so Dornier. Er wolle darauf achten, dass bei der Erarbeitung eines Museumskonzeptes "die betroffenen Menschen in den Vordergrund gestellt werden."

Natürlich müsse das ganze Ereignis zeitgeschichtlich eingeordnet werden, das sei unstrittig. Dornier führt aus, dass auch die Politiker nicht vergessen werden sollten. "So wird in den Dokumentationen zum Deutschen Herbst deutlich, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt sich über Wochen damit gequält hat, dass seine Entscheidungen zum Tod der Geiseln führen könnten. Auch Hans-Jürgen Wischnewski, der in Dubai, Aden und Mogadischu die Verhandlungen mit den Terroristen und den örtlichen Behörden geführt hat, war einer extremen Belastung – körperlich und nervlich – ausgesetzt." Diese menschlichen Schicksale gelte es zu dokumentieren, zu würdigen und zu präsentieren. David Dornier betont, es sei Auftrag des Dornier-Museums, die Geschichte des Deutschen Herbstes in der zukünftigen Landshut-Abteilung erlebbar zu machen.