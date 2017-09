Friedrichshafen David Dornier glaubt an den Erfolg der Landshut

Der Direktor spricht über die Lage des defizitären Dornier-Museums.

Viele offene Fragen gab es wochenlang um die "Landshut", die nun wohl Ende kommender Woche tatsächlich in der Zeppelinstadt eine neue Heimat finden wird. David Dornier, Direktor des Dornier-Museums, lud die örtliche Presse am Freitag zu einem ausführlichen Gespräch, um alle Unklarheiten rund um das Projekt zu beseitigen. Auch die Bitte um finanzielle Unterstützung an die Stadt war Thema. David Dornier stellte klar: "Die ganze Familie Dornier steht hinter dem Projekt Landshut." Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde der demontierte Flieger schon am kommenden Samstag, 23. September, mit einer Antonow 124 in Friedrichshafen landen. "Wir planen dazu ein Bürgerfest und einen Tag der offenen Tür", erläuterte Joachim Umbach, Medienberater des Museums-Chefs.

Der Enkel des Flugzeugbauers Claude Dornier erläuterte, dass der Bund die Kosten für die Überführung, die Restaurierung der Boeing 737 und die Erstellung eines Museums-Konzepts vollständig übernehme. Insgesamt etwa zehn Millionen Euro, so die erste Schätzung. Die laufenden Kosten der Landshut-Ausstellung, die mit 140 000 bis 200 000 Euro angesetzt werden, übernehme das Dornier-Museum. Dornier stellte klar, dass die Stadt in keiner Weise zur Finanzierung dieses Projektes herangezogen werden solle. "Wir rechnen damit, dass diese Kosten durch steigende Besucherzahlen gedeckt werden – weil die Ausstellung ein Magnet wird."Auch ein Freundeskreis "Landshut" werde demnächst gegründet, so Dornier.

Dass das Dornier-Museum seit Jahren defizitär ist, gab David Dornier unumwunden zu. Mit seinem Team arbeite er daran, das Defizit zu verringern. "Mein Ziel ist es, auf eine Unterdeckung von einer halben Million Euro im Jahr zu kommen", erklärt er. Und auch, dass er eine Förderung durch die Stadt mehr als fair fände. "Ich finde es nicht unverschämt, wenn sich die Stadt und die Familie Dornier die Lasten des Museums teilen würden. Schließlich profitieren Friedrichshafen und die Region in vielfältiger Weise vom Dornier-Museum", erklärt er selbstbewusst. Doch bisher habe es mit der Stadt keine Verhandlungen gegeben. Die Stadt hatte im Sommer 2016 eine Unternehmensprüfung veranlasst, um den Wunsch der Familie Dornier nach finanzieller Unterstützung überprüfen zu können. Das geht aus einer nicht-öffentlichen Sitzungsvorlage hervor, die dem SÜDKURIER vorliegt. Doch bis zum 24. Juli lagen diese Ergebnisse noch nicht vor, "wegen der Komplexität der Prüfung", wie es in dem Papier heißt. Die Stadtverwaltung äußert sich nicht zu den Vorgängen. "Zu nichtöffentlichen Sitzungen, Beratungen und Gesprächen geben wir grundsätzlich keine Auskunft", erklärt Pressesprecherin Monika Blank, fügt aber hinzu, dass bei der Erarbeitung eines "Museumskonzepts auch Gespräche mit dem Dornier-Museum geführt und weiter geführt werden." Sowohl die Stadt Friedrichshafen als auch die Fraktionen des Gemeinderates hatten skeptisch auf die Nachricht reagiert, dass die Landshut im Dornier-Museum ausgestellt werden soll.