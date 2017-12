Friedrichshafen Das sind die kommenden Höhepunkte der Bodensee-Weihnacht

Der Häfler Weihnachtsmarkt hat die Halbzeit erreicht. Der Budenzauber dauert noch zehn Tage. Der SÜDKURIER zeigt Ihnen, was Sie beim Besuch der Bodensee-Weihnacht noch erwartet.

Was für die einen zur Adventszeit dazugehört, ist für die anderen ein Graus. Seit knapp zwei Wochen läuft die Bodensee-Weihnacht auf dem Buchhornplatz. 70 Buden sind in diesem Jahr aufgestellt worden, das kulinarische Angebot konzentriert sich auf die "Klassiker" eines jeden Weihnachtsmarktes: Glühwein, Bratwurst und Süßigkeiten. Während der verbleibenden zehn Tage stehen noch einige Termine auf dem Programm, die sich für einen Besuch lohnen könnten.

Am Freitag, 15. Dezember, findet ab 19.15 Uhr auf der Eisbahn auf dem Romanshorner Platz das Finale der Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen statt. Am Freitag werden zuerst die beiden Halbfinalspiele zwischen den Mannschaften ausgelost. Die Verlierer der Halbfinals spielen dann um Platz drei und die Sieger um den Titel des Stadtmeisters. Am Dienstag, 19. Dezember, bietet die Häfler Jugendfeuerwehr von 17 bis 20 Uhr erneut Stockbrotbacken an. Am Donnerstag, 21. Dezember, gibt es von 15.30 bis 18.30 Uhr die Show "Feuer und Eis". Eiskünstler Christian Staber lässt vor den Augen der Zuschauer aus Eisblöcken Kunstwerke entstehen. Um 18 Uhr zeigen dann die Artisten der Zirkusakademie mit einer Feuershow ihr Können. Am 23. Dezember gibt es schließlich noch zwei Vorlesestunden für Kinder. Hans-Dieter Beller liest ab 11 Uhr „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ und um 12 Uhr „Ralf-Rüdiger – ein Rentier sucht Weihnachten“. Die Vorlesestunden sind für Kinder ab vier Jahren geeignet. Wer teilnehmen möchte, sollte sich an der Information im Medienhaus am See (Karlstraße 42) anmelden.

Die Stadtverwaltung informiert zudem, dass die Hütten der Bodensee-Weihnacht dieses Mal bereits in der Nacht von Freitag, 22. Dezember, auf Samstag, 23. Dezember, abgebaut werden. Daher kann es durch den Abbau zu Lärm in den späteren Abendstunden kommen. Der Nachtabbau sei erforderlich, so die Stadtverwaltung, um den Buchhornplatz möglichst schnell wieder für den Anwohner- und Lieferverkehr freigeben zu können. Da Heiligabend auf einen Sonntag falle, sei der Zeitraum des Abbaus in diesem Jahr sehr knapp bemessen.