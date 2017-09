Friedrichshafen Das lange Warten auf den Roten Punkt: Bauprojekt Hägleweg geht in neue Runde

Das lange Warten auf den Roten Punkt: Bauprojekt Hägleweg geht in neue Runde

Die Stadt braucht mehr Wohnraum – da sind sich nahezu alle Bürger, Gemeinderäte und die Verwaltung einig. Warum vom Bauantrag bis zum Baubeginn oft mehrere Jahre vergehen, lesen Sie hier.

Friedrichshafen – Ein Beispiel dafür ist das geplante Bauprojekt im Hägleweg in Jettenhausen, das am Dienstag erneut im Technischen Ausschuss (TA) vorberaten werden soll. Stimmt der Gemeinderat dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan am 9. Oktober zu, könnte hier – zwei Jahre nach Einreichung des Bauantrags – mit dem Bau von 98 Wohnungen auf der grünen Wiese begonnen werden.