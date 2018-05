Friedrichshafen Das ist die Miss Tuning 2018: Laura Fietzek aus Saarlouis gewinnt begehrten Titel

Am letzten Tag der Tuning World Bodensee fand das Finale der Miss Tuning - Wahl statt. Vanessa Schmitt, die Miss Tuning 2017, übergab um 13 Uhr die Krone an die Gewinnerin Laura Fietzek aus Saarlouis

Sie konnte ihr Glück kaum fassen: „Nachdem der zweite Platz verkündet wurde habe ich nicht mehr daran geglaubt, dass ich es schaffe“, erklärt Laura kurz nach ihrem Sieg im Foyer Ost der Messe Friedrichshafen. Gegen elf Finalistinnen hat sich die 24-Jährige auf der Tuning World Bodensee durchgesetzt. "Ich freue mich vor allem auf die vielen Erfahrungen, die jetzt auf mich zukommen werden", sagte Laura. Besonders dankbar ist sie ihren Unterstützern im Publikum, die während dem Finale für sie laut gejubelt und geklatscht haben. "Das sind meine Leute vom Autoclub Seat Saarland, dich ich sehr liebe", erklärt Laura freudig.



Doch mit ihrem neuen Titel steht nun auch viel Arbeit an. "Laura hat heute noch richtig viel Programm bei uns auf der Tuning World", erklärt Messechef Klaus Wellmann. Mit der Wahl zeigt er sich zu frieden. "Dass Vanessa damit ausgeschieden ist, bedauere ich. Sie hat die Szene und die Messe im vergangenen Jahr großartig vertreten", erklärt Wellmann.

"Laura hat den Sieg verdient"

Vanessa Schmitt wurde 2017 zur Miss Tuning gewählt. Am Sonntag saß sie in der Jury. "Laura hat den Sieg verdient. Sie kennt sich sehr gut mit Autos aus und war vor allem bei unserer Videochallenge großartig", sagt Vanessa. Das Amt wird sie dennoch vermissen. "Aber ich bleibe ja Miss Tuning 2017. Außerdem will ich weiter als Model und Moderatorin in der Branche tätig sein", erklärt Vanessa. Sie weiß außerdem, was die nächsten Wochen auf Laura zukommen wird. "Viele Shootings, Termine an jedem Wochenende. Die Füße hochlegen kann sie erst mal vergessen." Außerdem wird sie den Miss Tuning Kalender 2019 zieren.