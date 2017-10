Im ZF Forum feierte das Werksorchester sein 80-jähriges Bestehen mit einem Konzert, das Visionen, Dynamik und Bereitschaft zum Wandel in Klänge umsetzte.

Schwungvoll beginnt das ZF Werksorchester das Konzert. Jeder einzelne der über 40 Musiker ist sofort präsent, der Sound motiviert, das Thema wiegt trotz seines Marschcharakters den Zuhörer unaufhaltsam nach vorne und drängt. "Visionen leben", ist der Untertitel des Eingangsstücks mit dem Namen "Seekraft". Er wird zur Überschrift des Abends, zum Motto der Stadt und ihrer langen Geschichte innovativer Industrie. "Es stehen viele Hürden und Herausforderungen auf dem Weg zum Ziel, es braucht viel Glaube und Zuversicht, die Dinge nicht aus dem Auge zu verlieren", sagte Thomas Riether, Dirigent des Orchesters und Komponist dieses Werkes. Und oft bedürfe es eines inspirierenden Umfelds, der Schönheit, der Schöpfung der Natur, eben der "Seekraft", um Ziele zu erreichen. Das Stück stehe für das Zusammenspiel von der Kraft des Bodensees, visionärer Ingenieurskunst und weitsichtigen Menschen.

"See, think, act" – sehen, denken, handeln – ein Leitsatz der ZF Friedrichshafen war Motto des Konzerts anlässlich des 80-jährigen Bestehens des 1937 auf Wunsch des damaligen Vorstandsmitglieds Alfred Graf von Soden-Fraunhofen gegründeten Werksorchesters. Mit drei ausgewählten Stücken machte Riether die Maxime hörbar. "Nessaja", ein Lied aus dem Kindermusical "Tabaluga" von Peter Maffay, zeigte mit seinem etwas verträumten, aber eingängigen und aufschwingenden Refrain, wie man, Kind geblieben, von ganz unten auf dem stillen Meeresgrund, oben seine Träume sehen kann.

"Always on the go" sei ebenfalls ein Motto des Abends, wie Dr. Stefan Sommer in seiner Begrüßungsrede betonte. "Ich glaube, nichts könnte besser, im Augenblick prägnanter, die Situation und Unternehmensgeschichte hier am Standort Friedrichshafen darstellen", sagte er und wies auf die Bedeutung von Konstanten, wie dem Werksorchester in der 102-Jährigen Geschichte der ZF mit ihrer Flexibilität und Bereitschaft zum Wandel hin. Mit "Always on the go!", einer Auftragskomposition zum 100. Geburtstag der ZF, versinnbildlichte Riether den zweiten des Dreischritts, das Denken. "Wenn man immer in Betrieb ist, muss man für eine gute Verzahnung sorgen", erklärte er die Komposition von Markus Götz, die exakt und deutlich artikuliert sein wolle, mit ausgespielten Phrasen. Gewichtig beginnt eine einzelne Tuba, auch die Klarinetten stellen sich mit ihrer Idee alleine vor. Marschmusik mit Flöten, das Schlagzeug und treibende Achtel sorgen für zunehmenden Schwung im Getriebe. Ein witziger Dialog zwischen Klarinetten und Rassel sowie der Trugschluss à la Tschaikowsky brechen den Ernst. "The feather song" aus dem Film "Forrest Gump" stand für das Handeln. Forrest, der Held der Geschichte, nicht besonders intelligent, handelt immer da, wo etwas Bedeutendes passiert und wird so extrem erfolgreich. Das Leben wird für ihn zur Pralinenschachtel. Federleicht schwebend treibt die infantile Melodie in der Luft, die zur Faust geballte Hand des Dirigenten schickt sie ab und zu nach oben.

Mit viel Witz ehrte Hermann Sauter die bereits berenteten Mitglieder des Orchesters für ihren insgesamt 340 Jahre langen Einsatz bei Jubiläumsfeiern, Rentnerweihnacht, Konzerten in der Region und bei Beisetzungen von Werksangehörigen. "Wir Musikanten", eine zum Tanzen auffordernde Polka, setzte das Ausrufezeichen dahinter. Orchestervorstand Thomas Pihlar, der bereits zu Beginn die zahlreichen Ehrengäste begrüßt hatte, dankte zum Abschluss allen Mitwirkenden im Hintergrund.

Mit "Thank you for the Music", dem "Graf Zeppelin Marsch" und zwei Zugaben wurden die Zuhörer aus dem voll besetzten Auditorium des ZF Forums entlassen. Am Ausgang baten Mitarbeiter um eine Spende für den Verein "ZF hilft", der seit zehn Jahren Hilfsaktionen bei Naturkatastrophen, Epidemien, Hungersnöten und kriegerischen Auseinandersetzungen unterstützt, sowie Schul- und Ausbildungsprojekte fördert.