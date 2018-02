vor 3 Stunden SK Friedrichshafen Das Parken in drei Häfler Parkhäusern wird teurer

Das Stadtwerk am See erhöht in Friedrichshafen die Preise in den Parkhäusern "Am See" und "Altstadt" sowie in dem am Stadtbahnhof. Als Hintergrund werden Sanierungskosten genannt. Die letzte Preiserhöhung liege sieben Jahre zurück.