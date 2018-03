Friedrichshafen Damit es endlich wieder gut läuft: Wie Anna-Lisa eine Perspektive bekommt

Das Arkade-Projekt „Läuft?!“ setzt dort an, wo Jugendamt und Jobcenter an junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren nicht mehr herankommen. Auch Anna-Lisa hat die Kurve gekriegt, auch wenn noch längst nicht alle Probleme ausgestanden sind.

Mit 18 war schon Schluss. „Keine Wohnung, kein Geld, gar nichts“, erzählt Anna-Lisa. Das ist knapp zwei Jahre her. Die junge Frau hat die Kurve gekriegt, auch wenn noch längst nicht alle Probleme ausgestanden sind. Doch sie hat eine Perspektive, weiß, was sie will und was nicht mehr. Dabei hat ihr nicht nur Leonie-Sophie geholfen, ihre dreimonatige Tochter, auch wenn ein Baby ganz gewiss nicht auf dem Plan stand. Den größten Anteil daran, dass es für die fast 20-Jährige wieder „läuft“, hat ein gleichnamiges Projekt und ihr Betreuer Thomas Nothacker.

Selbstbewusst erzählt Anna-Lisa ihre Geschichte, auch wenn ihr manche Details unangenehm sind. Bis zum 18. Geburtstag stand sie unter der staatlichen Obhut des Jugendamts, lebte zuletzt in einer betreuten Wohnung des Jugendhilfevereins Ravensburg. „Ich hatte ein Alkoholproblem, habe alles schleifen lassen, mich einfach um nichts gekümmert.“ Sie geht in eine Entzugsklinik, freiwillig. Vom Jugendamt erhält sie eine klare Ansage, erzählt Anna-Lisa. Schafft sie die Therapie, finanziert das Amt sie weiter, sonst war’s das. Die 18-Jährige hält keine zwei Wochen durch. „Es war alles zu viel. Die Psychologen haben die ganze Vergangenheit wieder aufgewühlt“, versucht sie zu erklären. Das Jugendamt macht ernst, stellt die Unterstützung ein wegen „mangelnder Mitwirkung“, wie es im Amtsdeutsch heißt. Sie fällt aus der Jugendhilfe und fliegt aus dem Wohnheim. Keine Wohnung, kein Geld, gar nichts.

Im Prinzip ist sie obdachlos, wird „Sofaschläfer" beim Ex-Freund. Sie lebt in den Tag hinein, trinkt bis zum Umfallen, bis sie nicht mehr weiter weiß. „Ich bin zum Jugendamt und habe gesagt, dass ich Hilfe brauche“, erzählt sie rückblickend. Dort wird sie zu „läuft?!“ geschickt, dem neuen Modellprojekt, das der Verein Arkade-Pauline 13 gGmbH, genauer die berufsbegleitenden Dienste, im März 2016 gerade gestartet hat. Ein Projekt wie gemacht für Anna-Lisa, die wieder eine Ausbildung anfangen will, aber nicht so recht weiß, wie. Die zur Einzelhandelskauffrau hatte sie abgebrochen.

„Läuft?!“ setzt dort an, wo Jugendamt und Jobcenter an junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren nicht mehr herankommen. Jugendliche, die aufgrund übler Erfahrungen in ihrem jungen Leben auf der Straße gelandet sind, weder an sich selbst noch an Hilfe glauben oder sie sogar ablehnen. „Diese Jugendlichen gehen in kein Amt mehr“, sagt Jan Harder, der „läuft?!“ zusammen mit Thomas Nothacker am Laufen hält. Noch dazu, weil an der Schnittstelle zwischen Jugendamt und Jobcenter oft die Zuständigkeit beim jeweils anderen Amt gesehen wird. Platz im Projekt hätten sie eigentlich für 20 Teenager. „Es sind derzeit zehn mehr“, sagt Jan Harder. In den zwei Jahren seit Projektbeginn haben sie 98 Jugendliche aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg im Programm betreut, das an vier Standorten in Baden-Württemberg läuft (siehe rechts). Ein Drittel haben sie wieder in die Ausbildung oder in Arbeit gebracht.

Weg von der Straße

Der Kontakt zu diesen „Kids“ entsteht oft über Streetworker. Die ersten Hürden heißen Vertrauen aufbauen, Orientierung verschaffen. „Viele wissen nicht, was sie wollen oder können. Dazu kommen oft Sucht und Ängste“, erklärt Jan Harder. Ihr Ziel sei, dass diese Jugendlichen zuerst den Alltag wieder bewältigen lernen und sich dann eine berufliche Perspektive aufbauen. So war es auch bei Anna-Lisa. „Tom hat mir erst einmal erklärt, dass ich Anspruch auf Arbeitslosengeld habe und das Jobcenter mir eine Wohnung bezahlt. Ich wusste das nicht“, erzählt sie. Dann half er bei der Suche nach einem WG-Zimmer, schrieb mit ihr Bewerbungen, coachte, beriet, sprach ihr gut zu – bis alles gepasst hat, inklusive Azubi-Vertrag als zahnmedizinische Assistentin.

Alles gut? Anna-Lisa lacht. „Ich bin froh, dass ich schwanger geworden bin“, sagt sie. Aber nicht, weil ihr die Ausbildung keinen Spaß gemacht hätte, im Gegenteil, die will sie baldmöglichst fortsetzen. „Ich habe von heute auf morgen aufgehört zu trinken und zu rauchen.“ Doch viele andere Probleme, die Anna-Lisa hat, lassen sich nicht in Wochen oder Monaten lösen. „Ich brauche nach wie vor Hilfe“, sagt sie. Die bekommt die alleinerziehende Mutter nun sogar wieder vom Jugendamt – wegen der kleinen Leonie-Sophie.

Ihre Mutter war selbst noch ein Kind, also sie mit 16 schwanger wurde. „Sie hatte nicht so viel Hilfe wie ich heute“, weiß Anna-Lisa. Noch vor der Einschulung wird sie von ihrer Mutter getrennt, kommt in die erste Pflegefamilie, mit der sie bis heute Kontakt hält, weil sie sich geborgen fühlte und gern dort geblieben wäre. Aber es kam anders. Vier Pflegefamilien folgen, dazwischen kommt sie immer wieder ins Heim. „Ich war kein normales Kind“, sagt Anna-Lisa über sich selbst.

All das möchte sie ihrer Tochter ersparen. Doch als Alleinerziehende hat sie auch mit den „normalen“ Problemen zu kämpfen. Aktuell wohnt sie in einem Haus der Sonja-Reischmann-Stiftung in Ravensburg. Die Suche nach einer eigenen Bleibe ist schwer. Am liebsten würde sie im September auch wieder mit der Ausbildung anfangen, am besten in Teilzeit, um auch für Leonie-Sophie da zu sein. Aber auch das gestaltet sich schwierig, noch dazu, weil es zu wenig Krippenplätze gibt. Aber sie lässt den Kopf nicht hängen und vertraut darauf, dass sie ihr „läuft?!“-Betreuer Thomas noch eine Zeit lang an die Hand nimmt. „Anna-Lisa war gezwungen, früh erwachsen zu werden“, sagt er und wünscht sich auch im Interesse aller anderen Klienten, dass „läuft?!“ so lange läuft, bis es bei den Jugendlichen endlich wieder läuft.