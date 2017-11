Friedrichshafen Da schwimmt ein Hai im Bodensee: Exponat des Wunderwelten-Festivals zehn Wochen unter Wasser

Die Schautafel „Der Hai im Bodensee“ war mehrere Wochen in rund neun Metern Tiefe im Bodensee frei schwebend verankert.

Das Wunderwelten-Festival beginnt am Freitag im Graf-Zeppelin-Haus. Von Abenteuern unter Wasser zeugen dabei die Unterwasserfotos von Meeresbiologe Uli Kunz. Das Titelbild zu seinem Vortrag hat bereits vor dem Festival einen Ausflug unter Wasser gemacht. Wie der Tauchsportclub Friedrichshafen (TSCF) mitteilt, haben die Taucher des Clubs die Schautafel „Der Hai im Bodensee“ in rund neun Metern Tiefe im Bodensee frei schwebend verankert. „Was sich anfangs so leicht anhörte, war in der Umsetzung doch recht knifflig“, wird Konrad Schuster von der Unterwasser-Foto-Videogruppe des TSCF zitiert. Er fertigte eigens hierfür harpunenähnliche Verankerungen aus Edelstahl. Am vergangenen Sonntag wurde die Schautafel von den Tauchern wieder aus dem Bodensee geborgen. Auch Festivalveranstalter Immanuel Schulz, selbst Sporttaucher, war dabei. Die Tafel war rund zehn Wochen unter Wasser. „Ich bin überrascht, dass sich an einigen Stellen bereits Süßwassermuscheln an der Schautafel festgesetzt haben“, erklärte Schulz. Die Schautafel wird beim Festival am Informationsstand des Tauchsportclubs zu sehen sein.

Informationen unter: www.wunderwelten-festival.comwww.tscf.de