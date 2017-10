Friedrichshafen DRK: Seit 20 Jahren Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz

Vor 20 Jahren hat der DRK-Kreisverband Bodenseekreis die erste Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz ins Leben gerufen. Das Angebot will auch pflegende Angehörige stundenweise entlasten. Jetzt wurde der runde Geburtstag dieser Betreuungsgruppen gefeiert.

Friedrichshafen – Die Diagnose Demenz krempelt nicht nur das Leben des Betroffenen um, sondern auch das seiner Familie. Lebenspläne müssen geändert werden, die Betreuung des Erkrankten stellt hohe Anforderungen an das private Umfeld. Im Alltag mit Demenzkranken kommen viele Fragen auf. Hier setzt die Arbeit des DRK-Kreisverbands Bodenseekreis mit seiner Beratungsstelle für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an. Ein Angebot der Beratungsstelle sind die ambulanten Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz – und das seit 20 Jahren. Mit einem Festakt und anschließendem Beisammensein im Häfler Rotkreuz-Zentrum wurde dieser runde Geburtstag gefeiert.

Als Ideengeberin und Motivatorin für dieses Angebot wurde Gisela Harr geehrt, die vor mehr als 25 Jahren in Friedrichshafen eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz gegründet hatte – aber auch viele Frauen (und ein Mann), die sich seit vielen Jahren in haupt- und ehrenamtlichem Engagement für die Betreuungsgruppen stark machen. Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde von der hauseigenen DRK-Band, die ihren ersten öffentlichen Auftritt mit Bravour meisterte. Das schwäbische Kabarettisten-Duo Ingrid Koch und Günther Brezel sorgte in gewohnt unnachahmlicher Weise für Heiterkeit im Saal.

"Die Bücher der Lebensjahre fallen nacheinander um – von hinten nach vorne." So beschrieb Joachim Kruschwitz, Präsident des DRK-Kreisverbandes, die Symptome eines Krankheitsbildes, von dem man vor zwei Jahrzehnten noch nicht allzu viel wusste, das in der Öffentlichkeit noch weitgehend tabuisiert wurde. "Ohne Sie könnten wir unsere Arbeit in der gewohnten Form nicht durchführen", ging sein Dank an die zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Demenzbetreuung. Dass es aufgrund des demografischen Wandels gelte, Strukturen aufzubauen, um die gesellschaftlichen Veränderungen zu berücksichtigen, darauf ging Wiltrud Bolien vom Kreissozialdezernat in ihrem Grußwort ein. Gerade auch in Bezug auf die Betreuung von demenziell Erkrankten sei das DRK ein "kompetenter und verlässlicher Partner des Landkreises", sagte sie, verbunden mit der Bitte: "Engagieren Sie sich weiter."

"Wir haben damals Neuland beschritten", betonte Karl-Heinz Jaekel, Leiter Sozialarbeit im DRK-Kreisverband, in seinem Rückblick auf die Anfänge der Demenz-Betreuungsgruppen. Man habe aber schnell festgestellt, dass diese Erweiterung gut ins Portfolio des DRK-Angebots passe. Jahreszeitliche Feste, der regelmäßige Stuhlkreis, das fröhliche Singen – auch der Small Talk im Foyer, all das gehöre zu den Gruppennachmittagen, sagte Karl-Heinz Jaekel. "Menschen mit Demenz gehören zu uns und sind auch für uns eine Bereicherung" – auch diese Philosophie zeichne die Demenz-Betreuungsgruppen in besonderer Weise aus.

Die Beratungsstelle