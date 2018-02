Immenstaad Columbus: Hi-Tec-Forschungslabor im Weltall

Das Modul Columbus ist seit zehn Jahren an der Internationalen Raumstation im Einsatz. Astronauten können in dem Modul zahlreiche Experimente machen.

Alle 90 Minuten ist die ISS über uns zu sehen – solange dauerte eine Erdumrundung der Internationalen Raumstation. Angedockt an die ISS ist seit zehn Jahren das europäische Weltraummodul Columbus – ein Forschungslabor der Extraklasse. Auf nur wenigen Quadratmetern können hier die Astronauten, die auf der ISS sind, Experimente vornehmen – in dem Hi-Tec-Weltraumlabor gibt es alles, was für die moderne Forschung nötig ist.

Und es sind vor allem Techniker und Ingenieure aus Immenstaad, die all das überhaupt möglich machen. Columbus wurde federführend von Airbus Defence and Space gebaut, gemeinsam mit Unternehmen aus zehn europäischen Ländern. "Am 7. Februar 2008 startete das US-Space-Shuttle Atlantis mit Columbus an Bord", erinnert sich Thomas Hummel, Technikchef für die Sparte bemannte Raumfahrt bei Airbus in Immenstaad. Seither ist Columbus fester Bestandteil der ISS und einer der faszinierendsten Forschungsplätze überhaupt. In dem vergleichsweise kleinen Modul befinden sich insgesamt 16 Nutzlastschränke, so genannte Racks, in denen Laborausrüstungen und technische Systeme untergebracht sind. Jedes Rack ist etwa so groß wie eine Telefonzelle, bis zu 500 Kilogramm schwer und besitzt eine eigene Stromversorgung, eigene Kühlsysteme sowie Datenleitungen. Von den 16 Racks werden zehn für die Unterbringung von wissenschaftlichem Gerät genutzt, das in vielen Fällen von Airbus erdacht und gebaut wird. "Es ist vor allem die Schwerelosigkeit, die für die Forschung hochinteressant ist", erklärt Thomas Hummel – und daher stehen Forscher Schlange, um einen Platz auf der Columbus zu bekommen.

Einen solchen Antrag müssen Wissenschaftler bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA oder beim Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) einreichen, werden sie genehmigt, werden sie offiziell ausgeschrieben. Airbus bewirbt sich meist mit drei bis fünf Konkurrenzunternehmen – viele Experimente werden dann in Immenstaad von einem Team geplant und konstruiert. "Wir arbeiten in der Regel an 30 bis 50 Projekten gleichzeitig", erzählt Hummel.

Forschungsschwerpunkte sind Materialwissenschaften, Fluidphysik, Chemie, Fernerkundung, Biologie, Biotechnologie, Medizin und Humanphysiologie sowie Technologieexperimente. "Dank einer direkten Datenleitung zur Erde ist es möglich, dass die Wissenschaftler live dabei sind, wenn die Astronauten ihre Experimente machen", erklärt Thomas Hummel. Ab Juni ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst schon zum zweiten Mal auf der ISS und wird im Superlabor Columbus arbeiten.

Fakten zur Mission

In zehn Jahren wurden insgesamt 1785 Experimente an Bord des Labors vorgenommen.

800 Terrabyte an wissenschaftlichen Daten wurden über ein Datenmanagementsystem an die Erde gesendet (das entspricht einem DVD-Stapel von 30 Metern Höhe).

Im Columbus-Modul gibt es 16 sogenannte "Racks" – eine Art Regal -, die für Experimente, Lagerung und Infrastruktur dienen.

14 Mal haben europäische Astronauten im Columbus-Modul in der ISS gearbeitet.

In zehn Jahren ist die ISS und damit Columbus 58 464 mal um die Erde geflogen, das entspricht 16 Umrunden pro Tag. Eine Umrundung dauert 90 Minuten.

Das Modul ist 6,90 Meter lang und hat einen Durchmesser von 4,50 Metern. Columbus wiegt 10 300 Kilogramm und hat eine Nutzlast von 9000 Kilogramm.

So bereitet sich die Raumfahrt auf die Mission zum Mars vor

Die Internationale Raumstation ISS ist seit 2000 dauerhaft von Astronauten bewohnt und ist ein gemeinsames Projekt der USA, Russlands, Europas, Kanadas und Japans. Derzeit läuft der Vertrag bis 2024, vorstellbar ist eine weitere Nutzung bis 2030. Die internationale Raumfahrt hat aber längst ein neues Ziel im Auge: Die Mars-Mission. Bis es soweit ist, arbeiten viele Menschen an der Realisierung dieses Traums, auch bei Airbus in Immenstaad. Viele Experimente, die derzeit auf der Columbus gemacht werden, beschäftigen sich schon jetzt mit der Frage, wie Menschen längere Zeit im Weltall leben können, wenn es keinen Nachschub von der Erde mehr gibt. Ein Überblick: