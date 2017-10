Friedrichshafen Colin Walsh sprengt beim Orgelherbst die Dimensionen

Beim Abschlusskonzert präsentierte sich der britische Organist als virtuoser Klangmagier. Auch der Chorgemeinschaft St. Nikolaus/St. Petrus Canisius gelang ein ergreifender Auftritt.

Er hat wohl einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt: Seit 15 Jahren wirkt Colin Walsh an der Kathedrale von Lincoln. Es ist ein unermesslich mächtiger, dreitürmiger Sakralraum, eine der Schulen der englischen Gotik. Hier bringt Walsh die Orgel zum Singen, Schweben, Tanzen und Tosen. Am Sonntag war der Brite wieder einmal in Friedrichshafen zu Gast, und wenn man in St. Petrus Canisius die Augen schloss, wähnte man sich in seiner heimischen Kathedrale – so sehr spielte Walsh die Klänge der Woehl-Orgel aus, ließ sie mal in ihrer ganzen Majestät aufbrausen, mal in sanftem Schimmern verebben. Der Organist ist ein Klangmagier von Gnaden, und er beherrscht diese Kunst auch warm und innig, wenn er menschliche Stimmen begleitet. Zum Ausklang des Internationalen Orgelherbstes trat erstmals nämlich auch die Chorgemeinschaft St. Nikolaus/St. Petrus Canisius auf, die Nikolai Gersak exzellent auf die Begegnung mit Walsh vorbereitet hatte.

Das Programm rückte Komponisten ins Zentrum, die in der deutschen Konzertöffentlichkeit kaum präsent sind – zu Unrecht. Denn die englische Kathedralmusik, das sind eben nicht nur Stücke für den Gottesdienst. Unter Walshs Händen und Füßen erwuchs ihnen konzertante Brillanz. Der Organist, der im Gespräch einen abgrundtief britischen Humor offenbart, legte ausgerechnet als erstes mit einem Nachspiel los, das aber auch als Verneigung vor den Gastgebern gelten konnte: Mit Charles Villiers Standford stellte er einen irischen Brahms-Schüler vor. Und den Klangreichtum der Orgel – die funkelte wie ein Juwel. Fanfarenartig setzte sie dann zum Hymnus „God is Gone Up“ von Gerald Finzi ein, und in pieksauberer Intonation, mit beeindruckender Präsenz folgte ihr der Chor.

Nikolai Gersak hat den hymnischen Tonfall mit seinen Chorsängerinnen und -sängern in präziser Agogik erarbeitet. Mit Colin Walsh ist er seit Langem befreundet – hier trifft Klangmaler auf Klangmaler.

Es ist ja nicht so, dass musikalische Interpretation ausschließlich aus technischer Höchstleistung erwächst. Große Organisten etwa erkennt man nicht nur an ihrer Fingerfertigkeit und ihrer Analyse des Werks. Man erkennt sie am Klang der Orgel, die sie spielen. Denn bei der „Königin der Instrumente“ ist die Registrierung, das Klangdesign der Unmenge an Pfeifen und Registern, eine Kunst für sich – und für das Hörerlebnis maßgeblich entscheidend.

Colin Walsh interpretiert seine Landsleute so, wie er das auch auf seinem Spezialgebiet, den französischen Spätromantikern, macht: ganz aus den akustischen Möglichkeiten der Orgel heraus. Bei Frank Bridges Adagio blendete er den Ton aus und auf, dass einem schwindelig wurde. Jede Phrase bekam ihre eigene Tönung. Auch bei John Alcocks Passacaglia kamen die Klänge erst wie aus der Ferne, transparent und luzide, um dann mächtig aufzubrausen.

In einem weiteren Postlude von Standford wurde die Dimension des Raums quasi gesprengt. Der Klang durchstrahlte die Kirche so stark, dass er ihr Ausmaß vergessen ließ. Erst am Morgen war nach fünfmonatiger Innenrenovation ihr neuer Altar geweiht worden. Doch Musik, solche Musik, ist imstande darauf zu verweisen, dass es noch mehr gibt, weit mehr gibt, jenseits des menschengemachten Sakralraums.

Und die menschlichen Stimmen? Niklai Gersak hatte mit seiner Chorgemeinschaft die Werke in ihrer ergreifend-emotionalen Tiefe feinsinnig-präzise erarbeitet. Ob bei Edvard Elgars filigranem „Ave verum corpus“ oder dem wuchtigen „Great ist he Lord“- immer dominierte ein warmer, hymnischer Tonfall. Mit durchdachter Diktion verlieh der Chor den Noten Leben. Da passte jede Betonung, jede Dynamik, jede Stimmung.

Am Ende durfte jener Hymnus von Hubert Parry nicht fehlen, der sich zu einer der inoffiziellen Nationalhymnen Englands entwickelt hat, die alljährlich gerne zum Ausklang der Night of the Proms-Konzerte in London gesungen werden: „Jerusalem“. Gemeint ist das himmlische Jerusalem, das aus „England’s green and pleasant land“ erwachsen soll. Es war denn auch noch die Zugabe, bei der Nikolai Gersak das Publikum zum Mitsingen aufforderte. Großartig!