Friedrichshafen Coaching-Star Sabine Asgodom begeistert Gasthörer

300 Häfler besuchten die Bürgeruni im Fallenbrunnen und verfolgten die anschließende Podiumsdiskussion mit Peter Gerstmann und Insa Sjurts

Warum fällt es vielen Frauen immer noch schwer, Karriere zu machen? Und was können Sie dagegen tun? Genau diese Fragen waren es, die die deutschlandweit bekannte Trainerin Sabine Asgodom zu beantworten suchte bei der dritten Auflage der Bürgeruni in diesem Herbstsemester. Da sich fast 300 Interessierte für die Veranstaltung der Zeppelin-Universität (ZU) angemeldet hatten, wurde der Vortrag kurzerhand ins Audimax in den Fallenbrunnen verlegt – und die Reihen waren bis auf den letzten Platz belegt. ZU-Präsidentin Insa Sjurts begrüßte ihre Gäste und Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, der gemeinsam mit Sabine Asgodom, Insa Sjurts und Moderatorin Sandra Scherzer nach Asgodoms Vortrag noch auf dem Podium sass.

"Ziele leichter erreichen – Unterschiede von Männern und Frauen" lautete der Titel des Vortrages von Sabine Asgodom und gleich zu Beginn zog sie das Publikum auf ihre Seite. Schon seit 40 Jahren arbeite sie daran, dass sich in Bezug auf Frauen und Karriere etwas ändere – doch es verändere sich herzlich wenig. Denn Frauen und Männer denken und handeln einfach zu unterschiedlich, was sich gerade in der häufig von Männern dominierten Arbeitswelt meist für das weibliche Geschlecht nachteilig auswirkt. Sabine Asgodom ging daher auch lange auf die psychologischen Feinheiten ein, die Männern und Frauen die Zusammenarbeit oft schwer machen. "Frauen brauchen Wertschätzung und wollen sich für etwas begeistern", erklärt der Coaching-Star. "Männer dagegen wollen Ziele erreichen, für sie spielen Macht und Geld eine viel größere Rolle", so Asgodom.

Sie brauchen weniger Lob, dafür klare Ansagen. Ein großes Problem vieler Frauen sei aber auch, dass sie ihr Licht zu sehr unter den Scheffel stellten. "Das wichtigste ist, ein gutes Selbstbild zu haben, sich Ziele zu setzen und auch für diese zu kämpfen", erklärte Asgodom. Dabei gehe es nicht darum, ein besserer Mann zu werden, sondern viel mehr darum, sich selbst mehr zuzutrauen. "Gehaltsverhandlungen etwa sind ein Spiel. Viele Frauen geben sich viel zu schnell mit dem zufrieden, was ihnen angeboten wird", so Asgodom. Männer dagegen pokerten hoch und entschieden das Gehaltsspiel daher auch öfter für sich. Die Management-Trainerin ermutigte in ihrem Vortrag die vielen anwesenden Frauen (nur wenige Männer waren gekommen), sich selbst zu verwirklichen, Ziele zu formulieren und diese auch konsequent umzusetzen. "Viele Frauen benutzen viel zu oft das Wort 'eigentlich'. Sie sollten 'Ja' sagen und Chancen ergreifen, wenn sie sich ihnen bieten – auch wenn die Entscheidung vielleicht in eine ungewisse Zukunft führen könnte", riet die 64-Jährige ihren Zuhörern.

Die anschließende Diskussion auf dem Podium moderierte Sandra Scherzer, Pressesprecherin der Zeppelin GmbH. ZU-Präsidentin Insa Sjurts, Peter Gerstmann von der Zeppelin GmbH und Sabine Asgodom tauschten sich darüber aus, ob Frauenförderung in Unternehmen sinnvoll sei. "Frauenförderung ist der falsche Weg", urteilte die Management-Trainierin klar. Anspruch der Unternehmen müsse es dagegen sein, gute Frauen einzustellen. Peter Gerstmann gab zu, dass die Unternehmen geeignete Rahmen schaffen müssten, um für Frauen attraktiv zu werden. "Da geht es um Jobsharing, Teilzeitmodelle und andere Instrumente." ZU-Präsidentin Insa Sjurts monierte, dass noch immer viele junge Frauen sich nicht trauten, zuzugreifen, wenn ihnen ein Angebot gemacht werde. "Frauen müssen mutig sein und klar voranschreiten", so Sjurts. In Sachen Frauenquote waren sich alle einig: "Das ist der falsche Weg", eine Quote bringt uns nicht weiter." Zum Schluss gab der Coaching-Star allen noch einmal mit auf den Weg, für sich selbst "zu trommeln". "Männer können das hervorragend – Frauen leider nicht – so aber gelingt Erfolg."

Sabine Asgodom

Sabine Asgodom ist Manaement-Trainerin, Rednerin und Coach. Sie ist eine der bekanntesten Vortrags-Rednerinnen im deutschsprachigen Raum. 1999 gründete die erfolgreiche Journalistin ihr eigenes Unternehmen in München. Sie arbeitet als Trainerin für Unternehmen, Verbände und Seminaranbieter, coacht Führungskräfte aus Politik, Wirtschaft und Showbizz und tritt als Toprednerin auf Kongressen und Veranstaltungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich auf. Nach einer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München folgten sechs Jahren bei der Tageszeitung „TZ“, mehrere Jahre bei der Zeitschrift „Eltern“ sowie der „Cosmopolitan“ und bisher mehr als 20 Bücher. Als Rednerin und Trainerin wurde sie vielfach ausgezeichnet. Für ihr ehrenamtliches Engagement bekam sie 2010 das Bundesverdienstkreuz. (mom)