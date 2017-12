Der Friedrichshafener "Club International" in der Paulinenstraße 35 bietet durch ein vielseitiges Programm einen Treffpunkt für Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft an.

Julia Neumaier und Detlef Luf leiten den "Club International" in Friedrichshafen und haben Sinn für kreative Ideen. Sie gestalten das seit Oktober 2017 gut angelaufene Programm, das auf die Bedürfnisse junger Menschen mit Migrationshintergrund zugeschnitten ist. So gibt es freitags von 15 bis 17 Uhr ein "Café miteinander" und donnerstags von 14 bis 18 Uhr einen "offenen Treff", zu denen jeder kommen kann. Unabhängig von Alter, Religion und Geschlecht, will der Club einen neutralen Begegnungsort für Menschen aus dem Quartier und der Stadt bieten.

Träger des Häfler Clubs International ist der in Baden-Württemberg als Landesverein gegründete Verein für internationale Jugendarbeit ("vij"), der in Fragen rund um Mobilität, Migration und Integration mit seiner langjährigen Expertise beratend zur Seite steht. Das Clubkonzept bewährt sich in Stuttgart seit vielen Jahren und steht nun Pate für den neuen Begegnungs- und Lernort in Friedrichshafen, der aus einem gespürtem Bedarf heraus entstanden ist. Finanzielle Unterstützung bekommt das Projekt seit September 2016, über drei Jahre hinweg, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Stadt Friedrichshafen und der Landkreis Bodensee boten Hilfe, sodass die Räume zwischen "Fairkauf" und einer Unterkunft für Geflüchtete reibungslos bezogen werden konnte. "Jeder, der sich einbringen möchte, ist herzlich willkommen", sagt Neumaier und richtet sich an Einzelpersonen sowie an Initiativen und Vereine, die Integration und Inklusion als Entwicklungschance für eine gemeinsame Zukunft sehen. Im halbjährigen Turnus wird das Programm erstellt, das am jeweiligen Bedarf orientiert ist. "Für das Frühjahr ist zum Beispiel ein Fußballturnier im Gespräch", sagt Detlef Luf, was ja für das Fußball-WM-Jahr 2018 passe.

Zu den Öffnungszeiten des Clubs International (Paulinenstraße 35) stehen Luf und Neumaier für individuelle Beratungen und Fragen zur Verfügung: Dienstag von 9 bis 11 Uhr; Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Donnerstag von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Ansprechpartner: Julia Neumaier, neumaier@vij-wuerttemberg.de; Detlef Luf, luf@vij-wuerttemberg.de; Telefon 0 75 41/9 59 39 97.