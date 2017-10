Friedrichshafen Chor von St. Johannes Baptist wetteifert mit der Orgel

Beim Konzert am Samstag standen Werke der französischen Spätromantik im Mittelpunkt. Es gelingt eine Aufführung mit oft verblüffenden Effekten.

"Sie ist sehr schön, aber immer kalt, wie ein Deutscher", sagte Aristide Cavaillé-Coll im Oktober 1844 über die Orgel der Paulskirche in Frankfurt. Der "Meister der Meister" des französisch-romantischen Orgelbaus drückte dann über viele Jahre in Frankreich zahlreichen Instrumenten seinen ganz eigenen Stempel auf, revolutionierte den Orgelbau und vor allem die Windversorgung. Statt der bis dahin üblichen, in seinen Augen "schwindsüchtigen" Instrumente, baute er klangmächtige Symphonie-Orchester samt Soloinstrumente in Kirchen wie Notre-Dame und St. Sulpice in Paris, beeinflusste damit eine ganze Epoche französischer Komponisten und läutete die Blütezeit der französisch-romantischen Orgelmusik ein. Und die klingt anders als Bach auf einer Orgel von Silbermann gespielt.

Noch beinahe brav, um das Publikum von St. Johannes Baptist in Ailingen nicht zu erschrecken, setzt Chorleiter Erich Hörmann die "Cantate Domino" von Théodore Dubois an den Anfang seines Konzerts. Zwischen die teilweise wie aus einer Kehle klingenden Chorstimmen bläst die Orgel Fanfarensignale und jubiliert mit den Sängern zum Fortissimo-Schluss.

Mit "In Paradisum", einem von zwölf Orgelstücken von Théodore Dubois, zeigt Patrick Brugger den Hörern zunächst die liebliche Seite des Instruments. Zart, wie mit einer Flöte über einer perlenden Begleitung und ruhigem Bass, entführt er in die Sphären des Jenseits. Malt im "Fiat Lux" mit sich nach oben schraubenden, akzentuierten Ankündigungssignalen den Sonnenaufgang bis zum gleißenden Licht und beschließt sein Solo mit einem schlichten Thema aus der Provençe, vom Fagott gespielt. Es verklingt leise und melancholisch in den Streichern.

Das anschließende "Cantique de Jean Racine", ein Lobgesang für Chor und Orgel von Gabriel Fauré, stellt im Orgelvorspiel bereits das Thema vor. Über einem ruhigen Bass und fließenden Triolen lässt der Organist die Melodie wie eine Oboe klingen, reicht sie zunächst an die Männerstimmen, dann an die Frauen weiter. Einfühlsam, zart bis zum gehauchten Pianissimo gestaltet der Chor den Gesang.

"Dubois ist gut als Organist, aber Saint-Saens produzierte mehr Effekte mit weniger Wind", urteilte einst ein Kalkant, der Balkentreter der Orgel. Weniger mühevoll, mit elektrisch erzeugtem Wind, gestaltet heute Brugger die "Fantaisie Es-Dur" seines berühmten Kollegen. Zügig stellt er das Thema vor, neckisch wechselt er zwischen drei Manualen und erzeugt verblüffende, puffende Effekte, um im zweiten Teil den Bass zum Fußballett zu machen, das im dröhnenden Schluss seine Ruhe findet.

Das Kernstück des Konzerts, die "Messe solenelle" cis-Moll von Louis Vierne, die er auf Anraten seines Orgellehrers Widor für Chor und zwei Orgeln schrieb, widmete er Dubois. Uraufgeführt wurde sie 1901 in St. Sulpice, wo sein Lehrer die Haupt-, er selber die Chororgel spielte. Majestätisch beginnt die Orgel, nimmt sich zurück, um das Kyrie eleison im Bass zuzulassen. Stößt Schreie zwischen dem langsamen Tutti aus. Sicher und präsent zeigen sich die isolierten Stimmen im Gloria, der Einsatz des "quoniam tu solus" sitzt perfekt, der Dirigent strahlt mit dem Sopran um die Wette. Nach dem feierlich schweren Sanktus klingt das Benediktus wie aus einer anderen Welt. Die Messe mündet in einem versöhnlichen Agnus Dei, das wie ein Hauch verklingt.

Verstörend dissonant und unheilsschwanger wie das Jüngste Gericht beginnt darauf die Orgel das "Surrexit a Mortuis" von Charles-Marie Widor. Unisono fährt drohend der Chor hinein. Straff, treibend, um urplötzlich friedvoll, himmlisch vom guten Hirten zu schwelgen und kurz darauf Fanfarensignale wie vor den Mauern von Jericho auszustoßen. Hörmann hat den Chor wie ein Dompteur im Griff, formt ihn zwischen süßem Pianissimo und diabolischem Forte. Mit strahlendem, klanglich ausgewogenem "Alleluia" enden die Sänger, ein brausendes Nachspiel der Orgel setzt ein Ausrufezeichen an den Schluss.