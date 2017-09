Chor-und Orgelkonzert in St. Johannes

Im Zentrum steht am 7. Oktober französische Kirchenmusik der Spätromantik

Der Chor der Kirche St. Johannes Baptist in Ailingen gibt am Samstag, 7. Oktober, 19 Uhr, sein traditionelles Konzert. Unter der Leitung von ADC Eric Hörmann liegt der Schwerpunkt auf französischer Kirchenmusik der Spätromantik. Dabei wird natürlich die neu renovierte und erweiterte Orgel der Kirche zum Einsatz kommen. Es stehen sowohl Chorwerke als auch Kompositionen für Orgel auf dem Programm. Organist ist Patrick Brugger.

Von Théodore Dubois (1837-1924) wird die „Cantate Domino“ aufgeführt. Die Motette für Chor und Orgel aus dem Jahre 1913 ist eine Vertonung des 95. Psalms. Aus Dubois’ Orgelwerk“ Douze Pièces Nouvelles pour Grand Orgue“ wird Patrick Brugger die Teile „Fiat Lux“, „In paradisum“ und „Thème Provencal Varié“ spielen. Théodore Dubois war ab 1871 Harmonielehrer am Pariser Musikkonservatorium, dessen Leitung er 1896 übernahm.

Gabriel Fauré, geboren 1845, wurde vorm bekannt als Komponist von Vokal-, Klavier- und Kammermusik. Berühmt ist zudem sein „Requiem“. In St. Johannes Baptist wird die „Cantique de Jean Racine“ aufgeführt, eine Motette für Chor und Orgel. Textgrundlage ist eine französische Dichtung eines ambrosianischen Hymnus von Jean Racine.

Charles Camille Saint-Saens ist heute vor allem durch seine Komposition „Karneval der Tiere“ bekannt sowie für seine Oper „Samson et Delila“. In Ailingen wird sein Orgelsolowerk „Fantaisie in Es-Dur“ aufgeführt.

Louis Vierne litt seit seiner Geburt 1870 an einer schweren Sehbehinderung. Seinen Weg bis zum Titularorganisten der Kathedrale Notre-Dame de Paris konnte das aber nicht bremsen. 1899 schuf er, bereits fast blind, seine große Messe „Messe solennelle“ in cis-moll, op. 16.

Ursprünglich hatte Vierne vorgesehen, diese Messe für Chor und Orchester zu komponieren. Charles Widor überredete ihn jedoch, die Messe anstelle für Orchester für zwei Orgeln zu schreiben. Vierne widmete diese Messe Théodore Dubois – mit dessen „Cantate Domino“ das Konzert in St. Johannes beginnt.

Charles-Marie Widor, geboren 1844, gilt gemeinhin als Begründer der „französischen Orgelschule“. Seine Motette „Surrexit a mortuis“ opus 23/3 bildet den Abschluss des Konzerts – ein eigentlich österlicher Festgesang für Chor und Orgel mit der frohen Botschaft „Er ist von den Toten auferstanden“.