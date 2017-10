Friedrichshafen-Kluftern CDU-Ortsverband bestätigt Vorstandsteam

Eine Nachlese zur Bundestagswahl und Informationen aus dem Ortschaftsrat waren zentrale Themen bei der Jahresversammlung des CDU-Ortsverbands Kluftern. Außerdem stand die Wahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Das Ergebnis war eindeutig: Alle Mitglieder wurden einstimmig wiedergewählt.

"Bei der Bundestagswahl sind wir noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen", sagte Vorsitzender Wolfgang Jägle. Sorge bereite ihm der Aufstieg der AfD. "Wir sind mit 32,9 Prozent zwar immer noch die stärkste Partei, können aber nicht allein regieren", so Jägle mit Blick auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen.

Als Klufterner Ortschaftsrat informierte Jägle aus erster Hand über die Arbeit des Gremiums. "Im Jahr 2017 haben wir 35 Baugesuche bearbeitet." Das Traube-Areal werde bis zum Jahresende baureif werden. Der bereits gestellte Bauantrag wurde vom Ortschaftsrat wegen der Höhe des Gebäudes abgelehnt. "Der Entwurfsbeschluss für die Erweiterung Ost des Bebauungsplans Lachenäcker ist bis Ende des Jahres vorgesehen", berichtete Jägle. Auf Veranlassung des Regierungspräsidiums Tübingen sei der Flächennutzungsplan vom Mischgebiet zum Wohngebiet geändert worden. "Bis zur Bebauung wird es schätzungsweise Mitte 2019 werden", so Jägles Einschätzung. Rege war die sonstige Bautätigkeit in Kluftern. Der Vorsitzende nannte mehrere Ein- und Mehrfamilienhäuser in Bahnhofstraße und Blütenweg. "In Efrizweiler wurden in diesem Jahr drei Zwölf-Familien-Häuser fertiggestellt, ein Zehn-Familien-Haus ist im Bau." Außerdem sei an der Klufterner Straße ein Haus mit 17 Wohnungen geplant. In Lipbach werde der Hof Nägele abgerissen. An seiner Stelle sollen zwei Acht-Familien-Häuser gebaut werden. Angesichts der regen Bautätigkeiten betonte Beisitzer Walter Hund, dass der Kindergarten auf jeden Fall erweitert werden muss.

Ein Mediationsverfahren ergab, dass es im Zuge der B 31 keine Ortsumfahrung für Kluftern geben wird. "Wenn die B 31 fertig ist, muss der Verkehr beobachtet werden", so Jägle. Notfalls müsse die Ortsdurchfahrt für Fahrzeuge erschwert werden. Schriftführer Andreas Bausinger betonte angesichts einer geschätzten Steigerung von 40 bis 50 Prozent, dass der Verkehr dann eher fließen müsse. Manuel Plösser, Vorsitzender des Friedrichshafener CDU-Stadtverbands, sagte, dass er das Ergebnis des Mediationsverfahrens akzeptiere. "Aber die gestellte Aufgabe, nämlich das Finden einer Trasse, ist nicht erfüllt." Er habe das Gefühl, dass die Ortschaften im Verkehr ersaufen.

Plösser sprach Themen wie Aquakultur im See ("Das können wir nicht mittragen"), Flughafen ("Dazu stehe ich ohne Wenn und Aber"), Landshut ("Ein Stück Zeitgeschichte") und Kindergarten ("Landratsamt und Stadt die Chance zum Nachziehen geben") an. Mit Blick auf Migration und Integration findet Plösser klare Worte: "Es bringt nichts, wenn wir Klimmzüge machen und Stuttgart und Berlin nicht interessiert, was hier unten passiert." Man müsse den Menschen helfen, aber die Mittel seien begrenzt. Bausinger führte an, dass die Einigung von CDU und CSU auf ein Flüchtlingskontingent ein paar Wochen früher bei der Bundestagswahl einige Wählerstimmen mehr eingebracht hätte. Plösser forderte dazu auf, weiter bei der CDU zu bleiben und den Druck nach oben zu geben. Mit Blick auf die Kommunalwahl im Jahr 2019 verlasse er sich auf den Ortsverband. "Ich möchte Sie dazu ermuntern, schon jetzt Leute anzusprechen."

Der Ortsverband

Der Vorstand des CDU Ortsverbands Kluftern: Vorsitzender Wolfgang Jägle, stellvertretender Vorsitzender Dietmar Wurst, Kassiererin Jennifer Armann, Schriftführer und Pressereferent Andreas Bausinger, Beisitzer Franz Wurst und Walter Hund. Kassenprüfer sind Jutta Kirchholtes und Markus Vogt.

Vorsitzender Wolfgang Jägle, stellvertretender Vorsitzender Dietmar Wurst, Kassiererin Jennifer Armann, Schriftführer und Pressereferent Andreas Bausinger, Beisitzer Franz Wurst und Walter Hund. Kassenprüfer sind Jutta Kirchholtes und Markus Vogt. Kontakt: Wolfgang Jägle, Kreuzäckerring 6, 88048 Friedrichshafen, Telefon 0 75 44/7 30 31, E-Mail wolfgang.jaegle@t-online.de

Informationen im Internet: