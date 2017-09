Friedrichshafen CDU-Fraktionschef: "Durch die Wähler abgestraft"

Die Häfler Parteien ziehen ihre Bilanz zum Ergebnis der Bundestagswahl in Friedrichshafen. Hohe AfD-Werte überraschten.

"Dass das CDU-Ergebnis in Friedrichshafen von unter 40 Prozent weit unter dem Traumergebnis von 51 Prozent der Erststimmen in 2013 liegt, kommt einem Abstrafen durch die Wähler leider auch in der Zeppelinstadt gleich", urteilt CDU-Fraktionschef Achim Brotzer. "Das komplementäre Erstarken der AfD – auch in Friedrichshafen – mit ihren teils zweifelhaften Positionen zeigt das besorgniserregende Ausmaß an Sorgen und Verunsicherung in weiten Teilen der Bevölkerung. Die CDU hat bundesweit leider wesentlich an Vertrauen verloren. Es wurden zu viele konservative Werte und Positionen ohne inhaltliche Debatte aufgegeben. Es wird Zeit, dass diese Botschaft nicht geringer Teile der Wähler gehört wird und – auch und gerade in Berlin – ankommt", heißt es weiter in seiner Stellungnahme, die er uns auf Anfrage zukommen ließ.

Einbrüche musste auch die SPD hinnehmen. Roland Kaczmarek, Vorsitzender des Häfler SPD-Ortsvereins, hält jedoch die Zahlen der diesjährigen und die der Bundestagswahl 2013 für nicht vergleichbar. Damals hatte SPD-Kandidat Jochen Jehle in Friedrichshafen 24,7 Prozent der Erststimmen geholt. Leon Hahn holte am Sonntag in der Zeppelinstadt 21 Prozent. Seinen Hinweis auf die Nichtvergleichbarkeit begründete Kaczmarek damit, dass die Rahmenbedingungen der Bundestagswahl vor allem wegen der AfD am Sonntag ganz andere gewesen seien. In Sachen Wahlkampf habe sich die Häfler SPD nichts vorzuwerfen. Leon Hahn sei ein engagierter Wahlkämpfer gewesen, der ein gutes Ergebnis erreicht habe. Und Leon Hahn habe auf die richtigen Themen gesetzt. Die Häfler SPD werde weiter für bezahlbaren Wohnraum eintreten und Altersarmut thematisieren. Diese, aus seiner Sicht zentralen Themen, hätten sich mit der Wahl am Sonntag auf keinen Fall erledigt, so der SPD-Chef. Das AfD-Ergebnis bezeichnete er als "besorgniserregend".

Felix Bohnacker, Vorsitzender des Häfler Ortsverbandes der Grünen, hat das hohe Ergebnis, dass die AfD in Friedrichshafen erzielte, erstaunt. Vor allem weil die Partei in der Zeppelinstadt eines der höchsten Ergebnisse im ganzen Bodenseekreis holte. "Dass die AfD in Friedrichshafen so heraussticht, stört mich", sagte Bohnacker gegenüber dem SÜDKURIER. Was das aus seiner Sicht "unterdurchschnittliche Ergebnis" seiner Partei anlangt, müsse intern untersucht werden, was die Uraschen dafür seien. In Friedrichshafen war es gelungen, das Erststimmen-Ergebnis im Vergleich zu 2013 deutlich von 9,1 auf 12 Prozent zu verbessern. Für die Zukunft gelte es trotzdem, intensiv über die Wahlkampf-Strategie zu diskutieren. Was eine mögliche Jamaika-Koalition auf Bundesebene angeht, ist sich Bohnacker in seinem Urteil noch unsicher. Er rechnet damit, dass in einem Mitgliederentscheid über eine Regierungskoalition aus CDU, FDP und Grünen abgestimmt werde.

FDP-Gemeinderätin Gaby Lamparsky bezeichnete das Zweitstimmen-Ergebnis von 12,1 Prozent in Friedrichshafen als sehr gut. Dieses habe ihr Gefühl während des Wahlkampfs bestätigt. Mit ihrem eigenen Ergebnis von 1,6 Prozent ist Sylvia Hiß-Petrowitz von der ökologisch demokratischen Partei (ÖDP) zufrieden – denn im Gegensatz zur Bundestagswahl 2013 konnte sie das Erststimmen-Ergebnis für ihre Partei leicht verbessern – damals waren es 1,2 Prozent. Nicht überrascht hat sie das schlechte Abschneiden der beiden großen Parteien und das gute der AfD. Hinter die Frage dieser Zeitung, ob sie bei der nächsten Bundestagswahl nochmals als Kandidatin der ÖPD antritt, setzte sie ein großes Fragezeichen.