Stuttgart CDU-Fraktion: Land sollte sich an Landshut-Ausstellung beteiligen

Das Land sollte sich nach Ansicht der CDU-Landtagsfraktion dauerhaft finanziell an der Ausstellung der von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“ beteiligen.

Die Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass dafür Mittel im Landeshaushalt bereitgestellt würden, erklärten Fraktionschef Wolfgang Reinhart und der wirtschaftspolitische Sprecher Claus Paal. Sie bezeichneten die „Landshut“ als einzigartiges Denkmal der jüngeren deutschen Geschichte und als Mahnmal gegen den Terror.An diesem Samstag wird die „Landshut“ in Friedrichshafen erwartet. Die Maschine soll künftig auf dem Gelände des Dornier-Museums ausgestellt werden. Zur Zeit wird sie am brasilianischen Flughafen Fortaleza, wo sie 2008 nach 38 Jahren Dienst für fluguntauglich erklärt wurde, von Lufthansa-Technikern in Einzelteile zerlegt. In Deutschland soll sie dann wieder zusammengesetzt werden.Am 13. Oktober 1977 hatten vier Palästinenser in Absprache mit der Roten Armee Fraktion (RAF) die „Landshut“ mit 91 Menschen an Bord gekapert. Nach einer Landung im südjemenitischen Aden erschossen sie Kapitän Jürgen Schumann. In Mogadischu (Somalia) stürmte dann die Anti-Terror-Einheit GSG 9 die Maschine und befreite die Geiseln unversehrt. Das Auswärtige Amt hatte die „Landshut“ Ende Mai gekauft.Schätzungen zufolge könnten Demontage, Transport nach Friedrichshafen per Frachtmaschine, Zusammenbau und Modernisierung bis zu zwei Millionen Euro kosten.Nach Angaben der CDU-Landtagsfraktion hat der Bund signalisiert, die Kosten für die Rückführung, die Restaurierung, den Hangarneubau im Dornier-Museum und die Ausstellungskonzeption zu übernehmen. Das Land solle zumindest zu den laufenden, dauerhaften Ausstellungskosten einen Zuschuss geben, sagte ein Sprecher.