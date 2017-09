vor 5 Stunden Brigitte Geiselhart Friedrichshafen Bunte Hilfe für Ihube: Bodensee-Schüler unterstützen Schule in Nigeria

Was für ein spannender Tag in der Bodensee-Schule St. Martin. Gestern Nachmittag trat ein mit Werkzeug und Werkstatteinrichtung beladener Lastwagen den Weg nach Hamburg an. Dort geht die Reise per Schiff weiter nach Afrika, ins nigerianische Ihube. Die Schüler sorgten durch ihre eigene Arbeit dafür, dass das Projekt umgesetzt werden konnte. Ein Tag mit viel Action, an dem sie im wahrsten Sinne des Wortes Hand anlegen und viel bewegen konnten.