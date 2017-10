Friedrichshafen Bürger-Ideen zum Doppel-Haushalt der Stadt Friedrichshafen

Oberbürgermeister Andreas Brand stellt dem Häfler Gemeinderat den Etat-Entwurf für die Jahre 2018/19 vor. Die Verschuldung der Zeppelinstadt steigt in naher Zukunft vor allem durch den verlängerten B 31-Tunnel der neuen Umgehungsstraße.

Friedrichshafen – Die kommunalpolitische Debatte darüber, wie viel Geld die Stadt Friedrichshafen für was ausgeben soll, ist eröffnet. Oberbürgermeister Andreas Brand stellte dem Gemeinderat am Montagabend den Entwurf für den Doppelhaushalt für die Jahre 2018/19 vor. Mit Realismus und dem Blick auf das Leistbare habe die Verwaltung das Zahlenwerk gestaltet. Nun sei der Gemeinderat am Zug, darüber zu beraten, Ideen einzubringen und schließlich darüber zu entscheiden. Nach den Planungen der Stadt soll der Doppel-Etat im Februar kommenden Jahres beschlossen werden. Am Montagabend gab es keine Debatte zu den Zahlen, da die Räte das Zahlenwerk zum ersten Mal zu Gesicht bekamen. Der Beifall, den Brand am Ende seiner Präsentation des Doppel-Etats erhielt, lässt vermuten, dass die übergroße Mehrheit des Gemeinderats mit den Grundzügen des Entwurfs zufrieden war.

Eingangs wies Brand daraufhin, dass die Stadt bei der Gestaltung des Entwurfs des Doppel-Etats die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger weiter verbessert habe. Die Häfler waren seitens der Stadt aufgefordert worden, eigene Ideen zum Doppel-Etat einzubringen. 111 solcher Vorschläge gingen bei der Stadt ein. Diese wurden den Gemeinderäten gebündelt neben dem Aktenordner des Etats zur Verfügung gestellt. "Hier ist das ganze Leben abgebildet", sagte Brand. Obendrein hat die Verwaltung die Ideen der Häfler bereits mit ersten Kommentaren versehen. Nun liege der Ball im Feld des Gemeinderats, so der OB, der zu einer regen Debatte in den nächsten Monaten einlud.

Trotz aktuell guter Wirtschaftsdaten und damit sprudelnden Gewerbesteuer-Einnahmen warnte Brand die Mitglieder des Gemeinderats davor, zu großzügige Ausgaben in den kommenden beiden Jahren planen zu wollen. "Wir sollten uns von der momentan exzellenten Lage nicht blenden lassen", sagte er und stellt gleichzeitig die Frage, wie lange dieser einzigartige Aufschwung wohl anhalte.

Klar ist bereits heute, dass die Schuldenlast der Stadt ab dem Jahr 2021 deutlich steigen wird, denn dann schlagen die Zahlungen für den aus Gründen des Lärmschutzes verlängerten Waggershauser Tunnels der B 31-Umgehung voll zu Buche. Die Kosten, die die Stadt dafür trägt, belaufen sich auf rund 42 Millionen Euro. Dadurch sei das deutliche Wachstum des Schuldenbergs in den nächsten Jahren zu erklären – siehe Grafik.

Sperrvermerk wegen Flughafen

Die wirtschaftlich schwierige Lage der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) machte der OB auch zum Thema: In einer der nächsten öffentlichen Sitzungen werde sich sowohl der Häfler Gemeinderat wie auch der Kreistag mit dem Finanzierungsbedarf der FFG auseinandersetzen. Für die Jahre 2018 und 2019 bezifferte er OB den Finanzierungsbedarf mit 18 Millionen Euro. Nötige Finanzmittel seien im Entwurf des Doppel-Etats vorgesehen. Doch ausdrücklich mit einem Sperrvermerk. Dies bedeutet, dass der Gemeinderat nochmals extra über Zahlungen an die FFG abstimmen muss, bevor die Gelder freigegeben werden. Der OB appellierte an das Land Baden-Württemberg, seiner Rolle als Gesellschafter der FFG gerecht zu werden, und sich an der Finanzierung sicherheitsrelevanter Einrichtungen des Flughafens zu beteiligen. Im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung sind anderweitige Zuschüsse ausgeschlossen.

Die Rede des OB vor dem Gemeinderat barg auch einen kritischen Blick in Richtung Landratsamt, was eine mögliche Erhöhung der Kreisumlage anlangt. Brand forderte hier Solidarität, denn jeder Prozentpunkt, um den die Umlage angehoben werde, sei einer zu viel. Obendrein finanziere die Stadt Friedrichshafen das Häfler Klinikum. 48 Prozent aller Patienten, die hier versorgt würden, seien aber keine Häfler, so der OB.

In 2018 werde sich der Gemeinderat umfassend mit dem Thema Breitband-Versorgung auseinandersetzen, kündigte der OB an. Dann würden in den zuständigen Gremien auch die nötigen Beschlüsse gefasst werden. Das Thema Digitalisierung der städtischen Verwaltung werde auch ihre Spuren im Doppel-Etat hinterlassen, hatte der OB in einem Pressegespräch vor der Sitzung des Gemeinderats angekündigt. Die Stadt sei bemüht, immer mehr Dienstleistungen elektronisch anzubieten. Dies erfordere aber auch ein Mehr an Personal. Aktuell sind bei der Stadt 1266 Menschen beschäftigt.

Wie es jetzt weiter geht

Nach dem der Entwurf des Doppel-Etats von der Verwaltung jetzt eingebracht wurde, beginnt nun eine erste Informations- und Fragerunde, die zunächst in den Ortschaftsräten beginnt. Ihre Fortsetzung findet diese dann am 6., 7., 8. und 9. November in den Ausschüssen des Gemeinderats. Bis 8. Dezember haben sowohl die Fraktionen des Gemeinderats wie die Ortschaftsräte Zeit, Anträge zum Etat zu stellen. Ende Januar 2018 beginnen dann die Vorberatungen in den kommunalpolitischen Gremien. Ist der Doppel-Etat beschlossen, muss diesen noch das Regierungspräsidium Tübingen als Aufsichtsbehörde genehmigen. Erst danach dürfen die im Doppel-Haushalt eingestellten Mittel ausgegeben werden.

Stadt-Polizei ab 2020?

Oberbürgermeister Andreas Brand stellte am Montag dem Häfler Gemeinderat die Idee eines städtischen Polizeidienstes vor. Als Brand den Entwurf des Doppelhaushaltes für 2018/19 präsentierte, forderte er die Kommunalpolitiker auf, sich darüber Gedanken zu machen. Als Beispiel nannte er den Ordnungsdienst der Stadt Ludwigsburg. Nach reiflicher Debatte im Gemeinderat könnten ab dem Jahr 2020 entsprechende Finanzmittel bereitgestellt werden. Er begründet seinen Vorstoß mit dem Wunsch nach mehr Kontrollen, aber auch mit dem Gefühl einiger Häfler, in der Stadt nicht mehr sicher leben zu können. Als gelungenes Beispiel, die Sicherheitslage zu verbessern, bezeichnete Brand den Bereich des Stadtbahnhofs. Hier würden Polizei und Stadt sehr gut zusammenarbeiten. Doch die Polizei sei aufgrund wachsender Aufgaben an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gelangt. So sei die öffentliche Präsenz der Beamten, die das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger verbessern würde, inzwischen eingeschränkt. Nach Ansicht des OB müsse sich der Gemeinderat Gedanken darüber machen, wie das Sicherheitsgefühl beispielsweise durch Uniformierte der Stadt optimiert werden könne. (dim)