Friedrichshafen Bürger-Ideen für Eisenbahnstraße in Fischbach gefragt

Im Workshop-Verfahren, das zu einem Bebauungsplan für das mehr als sieben Hektar große Gebiet südöstlich des Fischbacher Bahnhofs führen soll, sind am Freitag erneut die Anregungen der Bürger gefragt. Im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen stellen vier unterschiedliche Planungsbüros ab 17 Uhr die von ihnen entwickelten Ideen zur Gestaltung vor.

Die Planer sowie Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes stehen für Fragen und zum Gespräch mit Bürgern zur Verfügung. Anregungen, Ideen und Kommentare der Bürger sollen in die Überarbeitung der Pläne einfließen. Die Planer haben bis Ende Oktober Zeit, diese einzuarbeiten.



In der Fischbacher Runde fasste Klaus Sauter, Leiter des Stadtplanungsamts, die Ziele des Planungsprozesses zusammen. Das fast 5,5 Hektar große Areal erstreckt sich vom Bahnhof an der Bahnlinie entlang über den derzeitigen Parkplatz und die dortigen Gewerbebetriebe bis zur Kirche St. Magnus und vom Skaterplatz an der Zeppelinstraße über das Gelände von Schule, Sporthalle und Festhalle.

Hier soll nicht nur eine neue Sporthalle die alte ersetzen und die Festhalle erneuert oder saniert werden. Ein Pflegeheim und eine neue Kita sind hier ebenfalls seit längerem im Gespräch. Wie Klaus Sauter erläuterte, sei ein Planziel, Wohnraum zu schaffen und dabei auch neue Wohnformen, etwa ein Mehrgenerationenhaus, zu integrieren. Die derzeitige gewerbliche Nutzung entlang der Bahnlinie solle auf verträgliche Weise eingebunden werden. Als weitere Ziele nannte Sauter eine Verbesserung der Nahversorgung über den Supermarkt in der neuen Ortsmitte hinaus, eine Aufwertung des öffentlichen Raumes, den Erhalt und die Optimierung von Grünstrukturen sowie die Aktivierung von Freiflächen zum "Bespielen" durch Jung und Alt. Auch die Optimierung von Fußwegen und eine verbesserte Anbindung an das Seeufer sind Planungsziele.



Ausdrücklich nannte Sauter als städtebauliches Ziel auch den Erhalt der Gastronomie im Bahnhof. "Es gehört nicht nur die Gastronomie dazu, sondern auch die Kultur", betonte Anita Wenger, Mitglied der Runde, jedoch ohne hierzu eine verbindliche Zusage zu hören. Auch dieses Thema gehört also zu den Punkten, die Bürger am Freitag ansprechen können.

Dietmar Nützenadel, Vorsitzender der Fischbacher Runde, hofft, dass sich bei der Veranstaltung am Freitag möglichst viele Bürger mit ihren Ideen und Anregungen in den Planungsprozess einbringen: "Diese Chance gibt es nicht noch einmal." Auch Klaus Sauter lädt die Fischbacher ein, bei der Gestaltung dieses Quartiers mitzuwirken: "Kommen Sie zahlreich und geben Sie uns den Eindruck, dass wir auf dem richtigen Weg sind und Fischbach dabei hinter uns haben."

So geht es weiter