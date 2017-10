Friedrichshafen "Bündnis für Vielfalt" zeigt Kunst verschiedenster Menschen an einem gemeinsamen Ort

om Weggehen, vom Ankommen und vom Bleiben: Das "Bündnis für Vielfalt" zeigt die Ausstellung "da.zwischen" im Kulturhaus Caserne.

Sensible Themen werden in Farbe, Ton, Worte und Bilder zusammengefasst. Manchmal schonungslos und manchmal ganz sanft. Ein breites Spektrum an Künstlern bietet eben auch ein breites Spektrum an Kunstformen und Ansichten. Organisiert wird die Ausstellung "da.zwischen" im Kulturhaus Caserne von Lena Reiner und Billy Contreras sowie weiteren Mitgliedern des "Bündnisses für Vielfalt". Für die Idee, einer politischen Ausstellung über das Weggehen, Ankommen und Bleiben ließen sich viele Künstler begeistern. Das Bündnis will sich nicht nur um eine Vielfalt an Künstlern bemühen, sondern sich auch für eine Offenheit für Diversität in der Gesellschaft einsetzen. Die am Samstag eröffnete Ausstellung spiegelt einen Teil ihrer Arbeit und Einstellung wieder: viel Buntes, viel Verschiedenes, die Würde des Menschen im Zentrum, Offenheit.

Der köstliche Duft von türkischen Spezialitäten wie Baklava und Pide empfängt die Besucher am Samstag, Musik dirigiert sie in den ersten Ausstellungsraum: eine kleine Bühne mit rotem Vorhang, Thomas Lutz an der E-Gitarre, voll in seinem Element, und um ihn herum bunte Bilder der Künstlerin Buttafly. Harte Themen, farbenfroh auf der Leinwand verarbeitet, im Mittelpunkt: die ganze Welt. Vanessa Brünsing alias Buttafly nennt viele Orte ihr Zuhause. Was für andere ein kleines Haus in einem kleinen Dorf ist, ist für sie eben überall.

Ganz anders geht es der Künstlerin "Louva must die". Unfreiwillig aus ihrer Heimat gegangen und in Deutschland nie ganz angekommen, fühlt sie sich nirgends zuhause. Ihre Bilder sind provokant und einschneidend. Zitate und Sprüche, die dazugehören, prägen sich schnell ein: "Kunst macht Hoffnung" oder "You´re just about as much worth as your deepest thought". Ihre Bilder sind für viele Betrachter gedacht, nämlich jeden, denn sie sind überall zu finden: an Hauswänden, Mülleimern und sogar auf der Haut.

Auch Menschenfotografin Lena Reiner selbst stellt aus: Die Realität der Flucht, von Weggehen und Ankommen in Worten, Bildern, Ton und Installation. Berührende Geschichten sind neben schonungslosen Fotografien zu finden. Von der Decke hängen Rettungswesten, welche Reiner selbst aus Griechenland mitgebracht hat. Rettungswesten, die so gut für eine Rettung geeignet sind wie ein Stein zum Fliegen. Nebenan heißt es: Schuhe ausziehen, in einem alten Sessel oder auf dem orientalischen Teppich gemütlich machen und den Erzählungen lauschen, welche Lena Reiner während Interviews über Familie, Flucht und Heimat aufgenommen hat.

Der Fotograf Manar Bilal zeigt in seinen Bildern ebenfalls die schwierige Situation von Menschen auf der Suche nach einem sicheren Zuhause. Als Freiwilliger half er in diversen Flüchtlingslagern und fotografierte dort überwiegend Kinder. Doch zeigt er nicht nur das Traurige auf, er versucht, die Kinder mit seiner Arbeit aufzumuntern. Sie lachen, zeigen Peace-Zeichen, freuen sich einfach und wenn es auch nur für einen kleinen Moment ist.

Nach der Führung durch die verschiedenen Räume der Ausstellung, wird das große Thema des Abends bei einer Podiumsdiskussion aufgearbeitet: Was kann Kunst? Die Künstler Felicia Glidden, Michael T. Otto, Vanessa Brünsing und Alan Wozniak haben vielfältige Meinungen, doch sie sind sich einig. Kunst kann was und zwar sehr viel. Dieser Verantwortung sind sie sich bewusst.

Die Ausstellung ist mittwochs und donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr zu sehen. Finissage ist am 21. Januar. Künstler, die einem Künstlernetzwerk für Vielfalt beitreten wollen, können eine E-Mail an oeffentlichkeit@vielfalt-fn.de schreiben.